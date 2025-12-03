Δημήτρης Λάλος: Καλωσόρισε τον χειμώνα αγκαλιά με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου (pic)

Ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου συνεχίζουν να μοιράζονται με τους ακολούθους τους στιγμές από την επαγγελματική τους συνύπαρξη, επιβεβαιώνοντας κάθε φορά πόσο δεμένοι είναι μεταξύ τους.

Αυτή τη φορά, ο αγαπημένος ηθοποιός επέλεξε έναν τρυφερό τρόπο για να υποδεχτεί επίσημα τον χειμώνα. Ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία όπου ποζάρει αγκαλιά με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

Η εικόνα προέρχεται από τα παρασκήνια της νέας τους τηλεοπτικής δουλειάς, της σειράς «Μια νύχτα μόνο», όπου οι δύο ηθοποιοί πρωταγωνιστούν, συνεχίζοντας τη συνεργασία τους μετά τον επιτυχημένο «Σασμό».

στη«Καλό χειμώνα λοιπόν να έχουμε με υγεία και καλοσύνη», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής του ο Δημήτρης Λάλος.

Η φωτογραφία που ανέβασε ο ηθοποιός στο Instagram: