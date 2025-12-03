“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
Δημήτρης Λάλος: Καλωσόρισε τον χειμώνα αγκαλιά με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου (pic)

Η φωτογραφία που ανέβασε ο ηθοποιός στο Instagram

NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
DEBATER NEWSROOM

Ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου συνεχίζουν να μοιράζονται με τους ακολούθους τους στιγμές από την επαγγελματική τους συνύπαρξη, επιβεβαιώνοντας κάθε φορά πόσο δεμένοι είναι μεταξύ τους.

Αυτή τη φορά, ο αγαπημένος ηθοποιός επέλεξε έναν τρυφερό τρόπο για να υποδεχτεί επίσημα τον χειμώνα. Ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία όπου ποζάρει αγκαλιά με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

Διαβάστε επίσης: Δημήτρης Λάλος & Μαριλίτα Λαμπροπούλου: Η τρυφερή φωτογραφία που δημοσίευσε ο ηθοποιός – «Πάντα μαζί»

Η εικόνα προέρχεται από τα παρασκήνια της νέας τους τηλεοπτικής δουλειάς, της σειράς «Μια νύχτα μόνο», όπου οι δύο ηθοποιοί πρωταγωνιστούν, συνεχίζοντας τη συνεργασία τους μετά τον επιτυχημένο «Σασμό».

στη«Καλό χειμώνα λοιπόν να έχουμε με υγεία και καλοσύνη», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής του ο Δημήτρης Λάλος.

Η φωτογραφία που ανέβασε ο ηθοποιός στο Instagram:

