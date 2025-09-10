Δημήτρης Κόκοτας: «Ο γιατρός του είπε ότι θα επανέλθει, αλλά θέλει τον χρόνο του» λέει η Σάντρα Βουτσά

Ευχάριστα, αν και επιφυλακτικά, είναι τα νέα για την πορεία της υγείας του Δημήτρη Κόκοτα. Περίπου ενάμιση χρόνο μετά το οξύ έμφραγμα που υπέστη, ο τραγουδιστής συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», με τους γιατρούς να είναι αισιόδοξοι για την πλήρη του ανάρρωση.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Λοιπόν», η Σάντρα Βουτσά, στενή φίλη και μάνατζερ του Δημήτρη Κόκοτα, μετέφερε την εκτίμηση του θεράποντος ιατρού του. Όπως δήλωσε, ο γιατρός είναι φειδωλός στις προβλέψεις του, ωστόσο είναι αισιόδοξος: «Ο Δημήτρης θα επανέλθει, αλλά θέλει τον χρόνο του».

Η Σάντρα Βουτσά μίλησε και για την ψυχολογική κατάσταση της οικογένειας, τονίζοντας ότι παρά τη δύσκολη δοκιμασία, δεν χάνουν την αισιοδοξία τους.

«Η Κατερίνα (σύζυγος του τραγουδιστή) μου είπε ότι δεν έχει σκεφτεί ούτε ένα λεπτό ότι μπορεί ο Δημήτρης να μην συνέλθει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τη μεταφορά του τραγουδιστή σε κέντρο αποκατάστασης, η Σάντρα Βουτσά εξήγησε πως η ομάδα των γιατρών θεωρεί καλύτερο να παραμείνει στο «Γεννηματάς».

«Ακόμα οι ίδιοι γιατροί λένε στην Κατερίνα πως είναι καλύτερο να μείνει στο νοσοκομείο που τον παρακολουθούν διαρκώς. Του κάνουν κάθε μέρα φυσικοθεραπείες. Έχω να πω μόνο τα καλύτερα για τους γιατρούς εκεί, τον έχουν βασιλιά», δήλωσε.

Η πορεία της υγείας του Δημήτρη Κόκοτα συνεχίζει να παρακολουθείται στενά από την ιατρική κοινότητα, αλλά και από τους φίλους και τους θαυμαστές του που περιμένουν με αγωνία την πλήρη ανάρρωσή του.