Λίγες ώρες μετά την πολύκροτη σύλληψή της για παραβάσεις του ΚΟΚ, η Δήμητρα Ματσούκα απέδειξε για ακόμα μία φορά το χιούμορ και την αυτοπεποίθησή της. Η ηθοποιός ενσωμάτωσε το περιστατικό με την Τροχαία στην παράσταση όπου πρωταγωνιστεί, «Η Φάμπρικα της Κόμισσας».

Όπως αποκάλυψε ο Άρης Καβατζίκης στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno», η ηθοποιός αυτοσαρκάστηκε δύο φορές στη σκηνή, χωρίς να θίξει τους θεσμούς, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Η πρώτη χιουμοριστική αναφορά σημειώθηκε όταν η συμπρωταγωνίστριά της, Αντιγόνη Δρακουλάκη, ανέφερε ότι είχε έρθει «αστυφύλακας».

Η Δήμητρα Ματσούκα παρενέβη άμεσα, απαντώντας με αυτογνωσία και ειρωνεία: «Δεν είναι αστυφύλακας αλλά τροχονόμος. Δεν ξέρω εγώ από Τροχαία;».

Η δεύτερη ατάκα ήταν ακόμη πιο αιχμηρή, όταν στο σημείο που οι δύο ηρωίδες σχολιάζουν ότι, ως «ζάμπλουτες», δεν έχουν οδηγό, η Δήμητρα Ματσούκα στράφηκε στην Αντιγόνη Δρακουλάκη με την αποστομωτική πρόταση: «Θες να οδηγήσω εγώ και να σε πάω;».

Η άμεση άρνηση της συμπρωταγωνίστριάς της, σύμφωνα με τον Άρη Καβατζίκη, απογείωσε το γέλιο του κοινού.

