Δήμητρα Ματσούκα: Αποχώρησε από το πλάνο μετά από ερώτηση για τη σύλληψή της – «Είμαι πολύ καλά»

Η Δήμητρα Ματσούκα έδωσε το «παρών» στο χριστουγεννιάτικο κάλεσμα του Θεάτρου Παλλάς το βράδυ της Δευτέρας (22/12), με την παρουσία της να μαγνητίζει τα βλέμματα αλλά και τα τηλεοπτικά συνεργεία που την περίμεναν για μια δήλωση.

Η γνωστή ηθοποιός, εμφανώς ευδιάθετη και χαμογελαστή, στάθηκε μπροστά στις κάμερες για να μοιραστεί τις ευχές της για τις γιορτές, τονίζοντας πως αισθάνεται πλήρης και ικανοποιημένη από την πορεία της χρονιάς που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες.

Ωστόσο, η ευχάριστη αυτή ατμόσφαιρα διακόπηκε απότομα όταν οι δημοσιογράφοι επιχείρησαν να μεταφέρουν τη συζήτηση στην πρόσφατη δικαστική της περιπέτεια, που αφορούσε παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Μόλις τέθηκε η ερώτηση για τη σύλληψή της, χωρίς να χάσει την ψυχραιμία της αλλά δείχνοντας ξεκάθαρα την άρνησή της να τοποθετηθεί για το συμβάν, η Δήμητρα Ματσούκα αποχώρησε από το σημείο.

«Κανένα παράπονο δεν μου άφησε η χρονιά. Είμαι πάρα πολύ καλά! Εύχομαι καλές γιορτές σε όλους σας, να είστε καλά», αρκέστηκε να απαντήσει η ηθοποιός.

