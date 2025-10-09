Δήμητρα Ματσούκα: Απαντά για την γυμνή φωτογραφία στην Αμερική – «Δεν περίμενα να αναστατώσει τόσο»

Η Δήμητρα Ματσούκα μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και σχολίασε, μεταξύ άλλων, την γυμνή φωτογραφία που ανέβασε πρόσφατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία προκάλεσε πληθώρα σχολίων.

Η εν λόγω φωτογραφία, στην οποία η γνωστή ηθοποιός φαίνεται να ποζάρει γυμνή (ή ημίγυμνη) με καλλιτεχνικό τρόπο, έγινε γρήγορα viral, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν τον θαυμασμό τους για το αψεγάδιαστο σώμα της, αλλά και κάποιους να εκφράζουν την έκπληξή τους για την τολμηρή ανάρτηση.

Η Δήμητρα Ματσούκα απάντησε στην κάμερα σχετικά με τον θόρυβο που προκάλεσε η ανάρτηση, λέγοντας: «Δεν περίμενα σε αυτή την εποχή μια πλάτη να αναστατώσει τόσο πολύ. Τι να πω».

«Σαν φοιτήτρια είχα δουλέψει σαν σερβιτόρα, έκαναν μαθήματα σε παιδιά του δημοτικού.Ανάμεσα στο θέατρο και την τηλεόραση προτιμώ το σινεμά. Αν μου ταίριαζε ένα show θα μπορούσα να το παρουσιάσω. Για κριτική επιτροπή που μου πρότειναν δεν είναι του στυλ μου», είπε σε άλλο σημείο η ηθοποιός.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: