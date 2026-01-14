Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Έπαθε σοκ, είχε όλα τα αποδεικτικά» – Τι ακριβώς συνέβη με την περιπέτειά της

Σε κατάσταση σοκ βρέθηκε η Δήμητρα Αλεξανδράκη, όταν ανακάλυψε πως το ακίνητο στην Κηφισιά που στέγαζε την επιχείρησή της είχε κατασχεθεί. Παρά την κατάσχεση, το μοντέλο συνέχιζε να πληρώνει κανονικά τα ενοίκιά της, αγνοώντας την πραγματική κατάσταση του κτιρίου.

Μέσα από το κανάλι της στο YouTube, η επιχειρηματίας ξέσπασε σε κλάματα περιγράφοντας την απίστευτη περιπέτεια που βιώνει το τελευταίο διάστημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Μου μίλησε σαν να είμαι το τελευταίο σκουπίδι της χώρας – Μόνο τη μάνα μου δεν έβρισε»

Ο δικηγόρος της, Αλέξανδρος Λυκούδης, εμφανίστηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για να δώσει νομικές διευκρινίσεις σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης.

Όλα όσα είπε ο Αλέξανδεος Λυκούδης

«Είχε νοικιάσει η κα Αλεξανδράκη το ακίνητο, το οποίο στην πορεία κατασχέθηκε σε πλειστηριασμό αλλά η ίδια δεν το γνώριζε και συνέχιζε να καταβάλει το ενοίκιο κανονικά. Τον Ιούνιο της πήγε χαρτί ότι πρέπει να φύγει και ότι χρωστά ενοίκια τριών ετών. Η ίδια έπαθε σοκ αφού είχε όλα τα αποδεικτικά ότι κατέβαλε τα ενοίκια στον προηγούμενο ιδιοκτήτη, αφού δεν γνώριζε τι είχε συμβεί.

Επικοινώνησα με την εταιρεία που αγόρασε το ακίνητο, τους ενημέρωσα ότι έχουμε όλα τα δικαιολογητικά, ότι τόσα χρόνια βάζουμε τα ενοίκια κανονικά και τους τα έστειλα. Μας είπαν να συνεχίσουμε να καταθέτουμε το ενοίκιο σε άλλο λογαριασμό που ανήκει στην εταιρεία τους μέχρι να μας ενημερώσουν αν θα συνεχίσουμε τη συνεργασία», τόνισε ο δικηγόρος της Δήμητρας Αλεξανδράκη.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: