Μια συναισθηματικά φορτισμένη συνάντηση είχε η Κατερίνα Διδασκάλου το βράδυ της Τετάρτης 18 Μαρτίου, κατά την πρεμιέρα της παράστασης «Ο Γλάρος». Λίγο πριν την έναρξη, η ηθοποιός ενημερώθηκε πως στις πρώτες σειρές του θεάτρου βρισκόταν ο σκηνοθέτης Κώστας Κωστόπουλος.

Η σχέση των δύο καλλιτεχνών είχε διαταραχθεί οριστικά το 2024, όταν η ηθοποιός κατέθεσε εναντίον του σε δίκη για σεξουαλική επίθεση. Παρά τις σοβαρές καταγγελίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας, η δικαιοσύνη είχε αποφασίσει τελικά την αθώωση του σκηνοθέτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Νίκου Γεωργιάδη στην huffingtonpost, λόγω του βεβαρημένου παρελθόντος, η πρωταγωνίστρια δυσκολεύτηκε να διατηρήσει την ψυχραιμία της και να ανέβει στη σκηνή για να ενσαρκώσει τον ρόλο της.

Η παρουσία τηλεοπτικών συνεργείων και φωτογράφων στον χώρο έκανε τη διαχείριση της κατάστασης ακόμη πιο απαιτητική για την ίδια.

Στην αίθουσα παρευρίσκονταν πολλοί συνάδελφοί της, όπως ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Ζέτα Δούκα, η Ναταλία Δραγούμη, η Ευαγγελία Μουμούρη, η Σοφία Παυλίδου και η Δανάη Λουκάκη.

Τι είχε καταθέσει η Κατερίνα Διδασκάλου

«Ήμουν στο καμαρίνι μου και μπήκε μέσα. Μου είπε με καυλ@@@@@@ς και αυνανιζόταν μπροστά μου. Ήρθε πάνω μου… εγώ ήμουν με το σουτιέν -στα γυρίσματα τρέχεις να αλλάξεις. Ο τελευταίος άνθρωπος που περίμενα να μπει στο καμαρίνι ήταν ο σκηνοθέτης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η θέση του ήταν στο κοντρόλ. Τον απώθησα, προσπάθησε να διεισδύσει. Εκείνη τη στιγμή παραλύεις, δεν το πιστεύεις ότι το ζεις.

Δεν είναι εύκολο να μιλήσεις γι’ αυτό, αισθάνεσαι ντροπή, αρχίζεις να αναρωτιέσαι μήπως εσύ φταις σε κάτι. Φώναζα, του έλεγα είναι απ’ έξω κόσμος και μου έλεγε “σσσσς…”. Τέλος πάντων, μετά έφυγε, γι’ αυτό πιστεύω αυτό που είπε η κοπέλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είπα στο ΣΕΗ ότι αυτό είναι κατάχρηση εξουσίας και ότι τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να εκλείψουν από το χώρο. Είναι ντροπή για τα νέα παιδιά που πάνε να κάνουν τη δουλειά τους τραβάνε αυτά που τραβάνε.

Τότε είχα τα τρία παιδιά ήταν πολύ μικρά, ήμουν με τον σύντροφό μου, καμιά φορά όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο νιώθεις για λάθους λόγους ένοχος ο ίδιος. Ναι τότε δεν το είπα. Το ανέφερε αργότερα στο ΣΕΗ και η κ. Αθανασοπούλου βρήκε την καταγγελία μου στο ΣΕΗ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ναι έχω ακούσει για την κυρία Γιαννάτου και από άλλους όμως ανθρώπους που λέγανε ότι ήταν δυσάρεστος άνθρωπος. Έκανε χοντρά σχόλια γενικά. Σε εμένα όμως δεν είχε κάνει και γι’ αυτό δεν περίμενα αυτή τη συμπεριφορά, είχα γνωρίσει τη γυναίκα του, τα παιδάκια του», είχε αναφέρει η Κατερίνα Διδασκάλου στην κατάθεσή της.