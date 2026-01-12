Δέσποινα Βανδή – Μελίνα Νικολαΐδη: Τραγούδησαν μαζί Έλβις Πρίσλεϊ και εντυπωσίασαν (vid)

Μια ιδιαίτερα τρυφερή και καλλιτεχνική οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε η Δέσποινα Βανδή με τους χιλιάδες ακολούθους της το βράδυ της Κυριακής (11/1), αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά τον ισχυρό δεσμό που την ενώνει με την κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια ανήρτησε στο προφίλ της στο Instagram ένα βίντεο που έγινε αμέσως viral, στο οποίο μαμά και κόρη ερμηνεύουν μαζί μια από τις πιο εμβληματικές μπαλάντες όλων των εποχών.

Οι δυο τους επέλεξαν το διαχρονικό «Can’t Help Falling in Love» του θρυλικού Elvis Presley, χαρίζοντας μια μοναδική εκτέλεση που αναδεικνύει την αρμονία των φωνών τους.

Η 21χρονη Μελίνα, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει τις εντυπώσεις με το ταλέντο της στο τραγούδι, δείχνει να έχει κληρονομήσει στο έπακρο τις φωνητικές ικανότητες της μητέρας της, με το αποτέλεσμα να ακούγεται απόλυτα επαγγελματικό και ταυτόχρονα βαθιά συναισθηματικό.

Να αναφέρουμε ότι, στο παρελθόν, έχουν υπάρξει αντίστοιχες αναρτήσεις που αναδεικνύουν την αγάπη τους για τη μουσική, ενώ η Μελίνα Νικολαΐδη έχει κάνει και ζωντανές εμφανίσεις στο πλευρό της μητέρας της σε μεγάλες συναυλίες της.

«Happy Sunday» έγραψε η Δέσποινα Βανδή στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ανάρτηση της τραγουδίστριας στο Instagram: