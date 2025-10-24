Συμφωνείτε με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη;
LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Πόζαρε γυμνή στην μπανιέρα και έγινε το απόλυτο viral στο Instagram (pic)

Δείτε την ανάρτηση που έκανε η ηθοποιός και παρουσιάστρια

@danai_barka / Instagram
DEBATER NEWSROOM

Η Δανάη Μπάρκα απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι γνωρίζει καλά πώς να μαγνητίζει τα βλέμματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης απόδρασης στην Αμαλιάδα, όπου διέμενε σε ένα σαλέ κρυμμένο μέσα σε καταπράσινο δάσος, η παρουσιάστρια και ηθοποιός έκανε μια τολμηρή ανάρτηση που έσπασε τα ταμπού.

Συγκεκριμένα, η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε με τους χιλιάδες διαδικτυακούς της φίλους μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει γυμνή μέσα σε μία μπανιέρα, με φόντο ένα τεράστιο παράθυρο που προσφέρει μια εντυπωσιακή θέα στο δάσος.

Διαβάστε επίσης: Δανάη Μπάρκα: Η αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή – «Έχω ανεβάσει story με σύντροφό μου»

«Δεν θα βρείτε WiFi στο δάσος, αλλά θα βρείτε καλύτερη σύνδεση», έγραψε η Δανάη Μπάρκα στην ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό της στο Instagram.

H ηθοποιός και παρουσιάστρια έστειλε ένα σαφές μήνυμα για την ανάγκη αποσύνδεσης από την ψηφιακή πραγματικότητα και επανασύνδεσης με την προσωπική ηρεμία και το φυσικό περιβάλλον.

Η μπανιέρα με θέα στο δάσος έγινε, μέσα σε λίγες ώρες, το απόλυτο σύμβολο του well-being και της αυθεντικότητας.

Η ανάρτηση που έκανε η Δανάη Μπάρκα στο Instagram:

