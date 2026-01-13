Χρυσές Σφαίρες 2026: Η viral στιγμή που ο Σον Πεν άναψε τσιγάρο μέσα στο ιστορικό Beverly Hilton (pic)

Μια ασυνήθιστη στιγμή που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημάδεψε τη φετινή τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών στο Beverly Hilton. Ο Σον Πεν, υποψήφιος για το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «One Battle After Another», εθεάθη να καπνίζει ανενόχλητος στο τραπέζι του, αψηφώντας τους αυστηρούς κανόνες που απαγορεύουν το κάπνισμα σε εσωτερικούς χώρους.

Το στιγμιότυπο κατέγραψαν παρευρισκόμενοι και δημοσιογράφοι, με τη φωτογραφία να διαδίδεται αστραπιαία στο διαδίκτυο.

Στο ίδιο τραπέζι καθόταν και ο συμπρωταγωνιστής του, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ενώ την ίδια ώρα άλλοι καλεσμένοι αναζητούσαν τις εξόδους του ξενοδοχείου για να καπνίσουν.

Η κίνηση του Χολιγουντιανού σταρ σχολιάστηκε ειρωνικά από πολλούς, με τον δημοσιογράφο της Wall Street Journal, Μπεν Φριτς, να αναρωτιέται δημόσια για τη νομιμότητα της πράξης.

Η ηθοποιός Χάνα Άινμπιντερ επιβεβαίωσε το γεγονός με ανάρτησή της, δηλώνοντας πως το είδε με τα μάτια της, ενώ το Vanity Fair φιλοξένησε μαρτυρίες σκηνοθετών που εξέφρασαν την έκπληξή τους για την άνεση του Σον Πεν.

Παρά τον θόρυβο που προκάλεσε, ο ηθοποιός αποχώρησε από την τελετή χωρίς το βραβείο, καθώς ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ αναδείχθηκε νικητής στην κατηγορία του για την ερμηνεία του στο «Sentimental Value».

Δείτε παρακάτω την φωτογραφία: