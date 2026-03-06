Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Χρήστος Χολίδης, καθώς ο δημοφιλής τραγουδιστής κρατά πλέον στην αγκαλιά του το πρώτο του παιδί. Η σύζυγός του, Κατερίνα Γκιουζέλη, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, χαρίζοντας στο ζευγάρι την πιο όμορφη στιγμή της κοινής τους πορείας.

Η ευχάριστη είδηση είδε το φως της δημοσιότητας την Παρασκευή 6 Μαρτίου, μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση του ιδιωτικού μαιευτηρίου όπου πραγματοποιήθηκε ο τοκετός.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, η Κατερίνα Γκιουζέλη γέννησε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου. Μάλιστα, η μητέρα και το βρέφος χαίρουν άκρας υγείας και έχουν ήδη πάρει εξιτήριο, επιστρέφοντας στο σπίτι τους για να ξεκινήσουν τη νέα τους καθημερινότητα ως οικογένεια.

«Ο δημοφιλής τραγουδιστής Χρήστος Χολίδης και η σύζυγός του, Κατερίνα Γκιουζέλη, πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, καθώς έφεραν στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Το αγοράκι τους γεννήθηκε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026», αναφέρεται στην σχετική ανάρτηση.

Να θυμίσουμε ότι ο Χρήστος Χολίδης και η Κατερίνα Γκιουζέλη μετρούν περίπου τρία χρόνια σχέσης, την οποία φρόντισαν να κρατήσουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγοντας να μοιράζονται μόνο τις σημαντικές τους στιγμές.

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου στις 19 Ιουλίου στην Κερατέα, σε μια όμορφη τελετή παρουσία στενών συγγενών και φίλων.

Μετά το μυστήριο, ακολούθησε μια λαμπερή δεξίωση σε κτήμα της περιοχής, όπου γιόρτασαν την αγάπη τους μαζί με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.