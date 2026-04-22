Νταϊάν Κίτον: Αντικείμενα από την προσωπική της συλλογή θα διατεθούν σε τέσσερις δημοπρασίες

Έξι μήνες μετά τον θάνατο της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού Νταϊάν Κίτον (Diane Keaton) ανακοινώθηκαν τέσσερις δημοπρασίες για την πώληση αντικειμένων από την προσωπική της συλλογή.

Η κορυφαία σταρ έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2025, σε ηλικία 79 ετών, από πνευμονία. Tον Ιούνιο, μια σειρά δημοπρασιών στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες θα επιτρέψει στους θαυμαστές της να αγοράσουν ρούχα Ralph Lauren που φορέθηκαν από την ίδια, καθώς και να διεκδικήσουν το πρωτότυπο σενάριο της ταινίας «Annie Hall» του 1977.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Λίγα λόγια για την Νταϊάν Κίτον

Η καριέρα της Νταϊάν Κίτον σφραγίστηκε από τη συνεργασία της με τον Γούντι Άλεν, με αποκορύφωμα τον ρόλο της στον «Νευρικό Εραστή» (Annie Hall), ο οποίος όχι μόνο της χάρισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, αλλά δημιούργησε και ένα ολόκληρο πολιτιστικό φαινόμενο γύρω από το ανδρόγυνο στυλ της.

Παράλληλα, η συμμετοχή της στην τριλογία του «Νονού» απέδειξε την ικανότητά της να σταθεί με δυναμισμό σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές, καθιερώνοντάς την ως μια ηθοποιό με τεράστιο ερμηνευτικό εύρος που αγαπήθηκε από πολλές γενιές θεατών.

Η Νταϊάν Κίτον ξεχώρισε και για την αντισυμβατική της προσωπικότητα και το πάθος της για την αρχιτεκτονική και τη φωτογραφία.

Αρνήθηκε να υποταχθεί στα πρότυπα ομορφιάς της βιομηχανίας, επιβάλλοντας το δικό της look με τα χαρακτηριστικά καπέλα, τις γραβάτες και τα φαρδιά παντελόνια, το οποίο παρέμεινε αναλλοίωτο μέχρι το τέλος της ζωής της.