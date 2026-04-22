Σάκης Ρουβάς: «Αν άκουγα όλα τα σχόλια από την αρχή της καριέρας μου, δεν θα είχα κάνει τίποτα έως τώρα»

Με αφορμή την επικείμενη πρεμιέρα του στη Θεσσαλονίκη στο πλευρό της Νατάσας Θεοδωρίδου, ο Σάκης Ρουβάς μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» και απάντησε με ειλικρίνεια για τις κριτικές που δέχεται. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης, που φέτος ανέλαβε τα ηνία της παρουσίασης του «Your Face Sounds Familiar» στον ΑΝΤ1, βρέθηκε στο επίκεντρο συζητήσεων μετά την πρεμιέρα του show την περασμένη Κυριακή.

Όταν ρωτήθηκε για το πώς διαχειρίζεται τα αρνητικά σχόλια σχετικά με τον νέο του ρόλο ως παρουσιαστής, ο Σάκης Ρουβάς τόνισε πως η ενασχόληση με την άποψη των άλλων μπορεί να γίνει τροχοπέδη για τη δημιουργικότητα και την εξέλιξη ενός ανθρώπου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Νατάσα Θεοδωρίδου: «Και κάπως εδώ έληξε η κουβέντα μας» – Η αντίδρασή της σε ερώτηση περί γάμου

«Αν ακούγαμε τα σχόλια, δε θα κάναμε τίποτα στη ζωή μας από αυτά που έχουμε κάνει, κι έχουμε προσπαθήσει και έχουμε χαρεί και ευχαριστηθεί. Εγώ από το 1991 που θυμάμαι τον εαυτό μου ξεκινώντας την καριέρα μου, ακούω σχόλια. Μια χαρά. Δόξα τω Θεώ να κάνουμε το σταυρό μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σάκης Ρουβάς.

Ο κορυφαίος Έλληνας star δείχνει για άλλη μια φορά πως προτιμά να εστιάζει στην ουσία της δουλειάς του, αφήνοντας πίσω τις όποιες τηλεοπτικές ή καλλιτεχνικές ενστάσεις ακούγονται γύρω από το όνομά του.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για το YFSF

Στο «Your Face Sounds Familiar», το κορυφαίο entertainment format, όλα μπορούν να συμβούν και ετοιμάσου να τα ζήσεις γιατί το τηλεοπτικό comeback της χρονιάς είναι γεγονός!

Το πιο εμβληματικό show μεταμορφώσεων της ελληνικής τηλεόρασης, που άφησε εποχή, κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 την Κυριακή 19 Απριλίου, στις 21:00, για να ξαναγράψει ιστορία, με την ίδια αυθεντική ενέργεια που το καθιέρωσε, αλλά και με μια ανανεωμένη δημιουργική πνοή. Πιο σύγχρονο, πιο φαντασμαγορικό και πιο διαδραστικό από ποτέ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από 7 επιτυχημένες σεζόν, το «Your Face Sounds Familiar» επιστρέφει δυναμικά και βάζει φωτιά στα βράδια της Κυριακής, με τον κορυφαίο Έλληνα σταρ, Σάκη Ρουβά, να αναλαμβάνει την παρουσίαση. Με την εντυπωσιακή ενέργεια και τον σαρωτικό δυναμισμό του, ο πιο εκρηκτικός σταρ της ελληνικής μουσικής σκηνής έρχεται για να δώσει τη λάμψη και τον παλμό που θα απογειώσουν το show!

Και φέτος, η λάμψη της σκηνής αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία, καθώς κάθε μεταμόρφωση, κάθε εμφάνιση και κάθε βαθμολογία συμβάλλει σε έναν σημαντικό φιλανθρωπικό σκοπό, αποδεικνύοντας πως η ψυχαγωγία μπορεί να έχει και ουσιαστικό αποτύπωμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην καρδιά του «Your Face Sounds Familiar», μια εκρηκτική τετράδα κριτών έρχεται να δώσει τον ρυθμό και το στίγμα της φετινής σεζόν.

Ο Γιώργος Θεοφάνους, με την πολύχρονη εμπειρία και το αλάνθαστο μουσικό του ένστικτο, ξέρει να αναγνωρίζει την κάθε λεπτομέρεια μιας επιτυχημένης εμφάνισης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Κατερίνα Παπουτσάκη, με τη σκηνική της ευαισθησία και τη θεατρική της αύρα, αλλά και την εμπειρία της πάνω στο project, δίνει συναίσθημα σε κάθε της κριτική.

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης, με το ιδιαίτερο χιούμορ και τη μοναδική του ματιά, υπόσχεται απρόβλεπτες και απολαυστικές τοποθετήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, η Ρένα Μόρφη, με τη φρεσκάδα, τη μουσικότητα και το ξεχωριστό της στυλ, συμπληρώνει ιδανικά την πιο λαμπερή κριτική επιτροπή.

Στη σκηνή του «Your Face Sounds Familiar» ανεβαίνουν φέτος οι: Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Δωροθέα Μερκούρη, Αφροδίτη Χατζημηνά, Μαριάντα Πιερίδη, Biased Beast, Παναγιώτης Ραφαηλίδης, Μαριλού Κατσαφάδου, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Ίντρα Κέιν και Μέμος Μπεγνής, έτοιμοι να μεταμορφωθούν και να μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές.

Με υψηλών προδιαγραφών παραγωγή και αισθητική, αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, δυναμική digital παρουσία, ασύλληπτες μεταμορφώσεις και εντυπωσιακά acts που θα συζητηθούν, το «Your Face Sounds Familiar» θα δώσει έναν ξεχωριστό ρυθμό στις Κυριακές μας. Τον ρυθμό της απόλυτης δημιουργίας και της non stop διασκέδασης.

Κάθε Κυριακή, η σκηνή θα γίνεται ένα μικρό σύμπαν. Και στο συναρπαστικό σύμπαν του «Your Face Sounds Familiar», ο καθένας μπορεί να γίνει όποιος θέλει, έστω και για λίγα λεπτά. Αυτό που θα δεις να ζωντανεύει μπροστά σου ξεπερνά κάθε φαντασία.

Γιατί όταν αγαπημένοι ερμηνευτές της παγκόσμιας και ελληνικής σκηνής συναντιούνται on stage, είναι τηλεοπτική μαγεία. Είναι το «Your Face Sounds Familiar». Και είναι μόνο στον ΑΝΤ1!