Στέφανος Ληναίος: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση με την σύζυγό του πριν από 7 χρόνια (pic)

Ο θάνατος του Στέφανου Ληναίου σε ηλικία 98 ετών σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για το ελληνικό θέατρο, αλλά και μιας από τις πιο όμορφες και βαθιές ιστορίες αγάπης που γνώρισε ποτέ ο καλλιτεχνικός χώρος. Ο σπουδαίος ηθοποιός και σκηνοθέτης «έφυγε» ήρεμα, έχοντας στο πλευρό του τον άνθρωπο που υπήρξε το στήριγμά του για σχεδόν επτά δεκαετίες, την Έλλη Φωτίου.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο Στέφανος Ληναίος άφησε την τελευταία του πνοή κρατώντας το χέρι της συντρόφου του, κλείνοντας έτσι έναν κύκλο ζωής που ήταν γεμάτος από κοινούς αγώνες και πολλές καλλιτεχνικές επιτυχίες.

Οι δυο τους δεν ήταν μόνο ζευγάρι στη ζωή, αλλά και ένα αχώριστο δίδυμο στη σκηνή, έχοντας δημιουργήσει το δικό τους θεατρικό σπίτι στο «Άλφα» και ταξιδεύοντας μαζί σε όλο τον κόσμο για να υπηρετήσουν την τέχνη τους.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση πριν από 7 χρόνια

Παρά το γεγονός ότι ο Στέφανος Ληναίος παρέμενε πνευματικά ακμαίος και ενεργός μέσα από την αρθρογραφία του μέχρι το τέλος, οι δημόσιες εμφανίσεις του τα τελευταία χρόνια ήταν εξαιρετικά επιλεκτικές.

Η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνιση με την σύζυγό του είχε γίνει πριν από αρκετά χρόνια, συγκεκριμένα στις 22 Μαρτίου του 2019.

Τότε, ο Στέφανος Ληναίος και η Έλλη Φωτίου είχαν δώσει το «παρών» στον Ιανό, σε μια εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης.

Θυμίζουμε ότι η Έλλη Φωτίου και ο Στέφανος Ληναίος γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν τη δεκαετία του ’50 και από τότε δεν χωρίστηκαν ποτέ.

Η πορεία τους ήταν ταυτισμένη με τον θίασο «Σύγχρονο Ελληνικό Θέατρο», με τον οποίο ανέβασαν έργα που άφησαν εποχή.