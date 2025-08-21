Χριστίνα Μπόμπα: Η αποκάλυψη για τις κρίσεις άγχους – Πώς κατάφερε να τις αντιμετωπίσει

Η Χριστίνα Μπόμπα γενικότερα είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media αλληλεπιδρώντας σχεδόν σε καθημερινή βάση με τους followers της. Μετά από μερικές ημέρες που απείχε από τους προσωπικούς της λογαριασμούς αποφάσισε να κάνει ένα Q&A απαντώντας μεταξύ άλλων εάν έχει βιώσει ποτέ κρίση άγχους.

Με απόλυτη ειλικρίνεια απάντησε ότι πριν χρόνια είχε έρθει αντιμέτωπη με κρίση άγχους, ενώ παράλληλα η Χριστίνα Μπόμπα εξήγησε αναλυτικά τον τρόπο που τις καταπολέμησε. Χαρακτηριστικά είπε: “Μια φορά πριν κάποια χρόνια. Περίεργο μου φάνηκε τότε γιατί είμαι άνθρωπος που δεν πανικοβάλλεται εύκολα. Αυτό που έκανα τότε ήταν να το μοιραστώ, να πάρω ανάσες και να φτιάξω ένα πλάνο για να λύσω αυτό που με πανικοβάλλει”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πηγή φωτογραφίας: Instagram/chrismpo

“Μια καλή λύση πάντως για το άγχος που με βοηθάει σε πιεστικές περιόδους είναι ο πρωινός διαλογισμός και η εστίαση στα πράγματα για τα οποία είμαι ευγνώμων. Και το γράψιμο. Α. και το πιο σημαντικό να αναλαμβάνεις δράση, αν δε λύνεις ή δεν αλλάζεις αυτό που σε αγχώνει, θα συνεχίσεις να αγχώνεσαι. Και να μοιράζεσαι με ανθρώπους που ακούν”, είπε κλείνοντας η Χριστίνα Μπόμπα.