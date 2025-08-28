Cardi B: Γυναίκα κατέθεσε μήνυση εις βάρος της για επίθεση και βιαιοπραγία – Ξανά στα δικαστήρια η ράπερ

Νέα νομικά προβλήματα αντιμετωπίζει η Cardi B, καθώς μια γυναίκα που εργάζεται ως υπάλληλος ασφαλείας κατέθεσε μήνυση εναντίον της για επίθεση και βιαιοπραγία. Σε δίκη που διεξήχθη τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στο Λος Άντζελες, η Emani Ellis περιέγραψε με λεπτομέρειες ένα περιστατικό που συνέβη το 2018, όταν η ράπερ ήταν τεσσάρων μηνών έγκυος.

Σύμφωνα με την κατάθεση της Ellis, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε ιατρείο γυναικολόγου. Η σεκιούριτι πλησίασε την Cardi B κρατώντας το τηλέφωνό της, κάτι που φέρεται να εξόργισε την τραγουδίστρια, η οποία θεώρησε ότι η Ellis προσπαθούσε να τραβήξει φωτογραφίες ή να αποκαλύψει την ιδιωτική της επίσκεψη.

Η Ellis αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι χρησιμοποιούσε το τηλέφωνό της για να φωτογραφήσει την ράπερ. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, η Cardi B την έφτυσε, τη γρατζούνισε με τα μακριά νύχια της στο μάγουλο και της επιτέθηκε με ρατσιστικά σχόλια.

«Γιατί, ρε γαμώτο, λες στους άλλους ότι με είδες;», φέρεται να είπε η ράπερ.

Η Ellis δήλωσε πως προσπάθησε να την ηρεμήσει, αλλά η κατάσταση κλιμακώθηκε. Η Cardi B την απείλησε ότι θα την έκανε να χάσει τη δουλειά της, υποτίμησε τον ρόλο της, την προσέβαλε για το σώμα της και της απευθύνθηκε με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς.

Η σεκιούριτι κατέθεσε επίσης ότι η ράπερ επιχείρησε να τη χτυπήσει, χωρίς όμως να το καταφέρει. Το αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν ένα τραύμα στο μάγουλο, για το οποίο η Ellis χρειάστηκε πλαστική επέμβαση.