Cardi B: Έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί με τον Στέφον Ντιγκς – Γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι

Η Cardi B και ο σταρ του NFL, Στέφον Ντιγκς, πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, καθώς καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί. Η διάσημη ράπερ έγινε για ακόμη μία φορά μητέρα, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από άτομα του περιβάλλοντος της ράπερ, που μίλησαν στο TMZ, ο τοκετός πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, με τον σύντροφό της, Στέφον Ντιγκς, να βρίσκεται στο πλευρό της καθ’ όλη τη διάρκεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Cardi B: Κατέκτησε ρεκόρ Γκίνες – 176 αντίτυπα του νέου της άλμπουμ παραδόθηκαν με drones σε μία ώρα

Η είδηση επιβεβαιώνει την επιθυμία του αθλητή, ο οποίος τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε αποκαλύψει άθελά του στα media την ελπίδα του να αποκτήσουν αγόρι.

Η σχέση της Cardi B με τον αθλητή ξεκίνησε λίγο μετά τον χωρισμό της από τον ράπερ Offset πέρυσι, έπειτα από επτά χρόνια ταραχώδους συμβίωσης. Η ράπερ, η οποία είχε πρόσφατα εντυπωσιάσει με την εμφάνισή της σε αγώνα των Patriots για να στηρίξει τον Ντιγκς, γυρίζει πλέον σελίδα στην προσωπική της ζωή.

Τι έγραψε η ράπερ στο Instagram

«Η ζωή μου ήταν πάντα ένας συνδυασμός από διαφορετικά κεφάλαια και διαφορετικές εποχές. Το προηγούμενο κεφάλαιο ήταν η αρχή μιας νέας εποχής. Το να ξεκινάς από την αρχή δεν είναι ποτέ εύκολο, αλλά άξιζε!

Έφερα νέα μουσική και ένα νέο άλμπουμ! Ένα νέο μωρό στον δικό μου κόσμο, και έναν ακόμη λόγο να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, έναν ακόμη λόγο να αγαπώ τον εαυτό μου περισσότερο από οτιδήποτε ή οποιονδήποτε άλλον, ώστε να συνεχίσω να δίνω στα παιδιά μου την αγάπη και τη ζωή που αξίζουν.

Το επόμενο κεφάλαιο είναι εγώ εναντίον εγώ! Είμαι εγώ ενάντια σε όλες τις αντιξοότητες, εγώ ενάντια σε όλα όσα προορίζονται να μπουν στον δρόμο μου. Έχω αρχίσει να προετοιμάζομαι για περιοδεία για να κάνω το σώμα μου υγιές και να φτιάξω το μυαλό μου. Δεν υπάρχει τίποτα που θα με σταματήσει από το να σας δώσω την παράσταση μιας ζωής! Έμαθα ότι γιατρεύτηκα και αγαπώ τη γυναίκα που έγινα! Αυτό σημαίνει για μένα η επόμενη εποχή και μπαίνω σε αυτήν καλύτερα από ποτέ», έγραψε η Cardi B στο Instagram.