Blue Monday 2026: Ο λόγος που η σημερινή μέρα είναι η πιο καταθλιπτική και δύσκολη του χρόνου

Η Blue Monday 2026 φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση για την πιο καταθλιπτική ημέρα του έτους, η οποία παραδοσιακά συμπίπτει με την τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου. Πρόκειται για μια χρονική στιγμή όπου η εορταστική ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων αποτελεί πλέον παρελθόν, ο καιρός παραμένει ζοφερός και τα οικονομικά βάρη των προηγούμενων εβδομάδων αρχίζουν να γίνονται πιεστικά.

Από που προέρχεται ο όρος

Ο όρος πρωτοεμφανίστηκε το 2005 από τον ψυχολόγο Κλιφ Άρναλ, ο οποίος επιχείρησε να προσδιορίσει τη συγκεκριμένη ημέρα μέσω ενός μαθηματικού τύπου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες, τα χρέη, ο χρόνος που πέρασε από τις γιορτές και η εγκατάλειψη των στόχων της νέας χρονιάς αποτέλεσαν τη βάση αυτής της θεωρίας. Αν και η επιστημονική κοινότητα αμφισβητεί την ακρίβεια του τύπου, η Blue Monday έχει πλέον ριζώσει στη δημόσια συνείδηση.

Η μελαγχολία του Ιανουαρίου έχει ωστόσο και βιολογικό υπόβαθρο. Το περιορισμένο φως της ημέρας επηρεάζει τα επίπεδα σεροτονίνης και το βιολογικό μας ρολόι, ενώ το αίσθημα κοινωνικής απομόνωσης εντείνεται μετά τη συνεχή εξωστρέφεια των εορτών.

Τα σημάδια αυτής της ψυχολογικής πίεσης εκδηλώνονται συνήθως με χαμηλή ενέργεια, έλλειψη ενδιαφέροντος για ευχάριστες δραστηριότητες, αυξημένο άγχος και μειωμένη αυτοεκτίμηση.

Τι μπορείτε να κάνετε ώστε να νιώσετε καλύτερα

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτής της αρνητικής διάθεσης, οι ειδικοί προτείνουν απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής. Η σωματική κίνηση, έστω και με τη μορφή ενός σύντομου περιπάτου, βοηθά στην παραγωγή ενδορφινών που βελτιώνουν τη διάθεση.

Η έκθεση στο φυσικό φως, η διατήρηση κοινωνικών επαφών και η ενασχόληση με μικρές προσωπικές χαρές, όπως η μουσική ή το διάβασμα, μπορούν να λειτουργήσουν ως αντίβαρο στη μελαγχολία.

Παράλληλα, οι τεχνικές βαθιάς αναπνοής και η διαχείριση του άγχους ενισχύουν την ψυχική ανθεκτικότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν και η μαθηματική ακρίβεια της Blue Monday στερείται βάσης, η ημέρα αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για αυτοφροντίδα κατά τη διάρκεια ενός δύσκολου μήνα, υπενθυμίζοντας ότι η συναισθηματική κόπωση του χειμώνα είναι μια κατάσταση που μπορούμε να διαχειριστούμε με υπομονή και θετική ενέργεια.