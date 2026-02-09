Bad Bunny: Διέγραψε όλες τις αναρτήσεις του στο Instagram μετά το Halftime Show στο Super Bowl

Μια απροσδόκητη κίνηση του Bad Bunny ήρθε να ταράξει τα νερά της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, λίγες μόλις ώρες μετά την αποθεωτική του εμφάνιση στο Halftime Show του Super Bowl LX.

Ο Μπενίτο Αντόνιο Μαρτίνες Οκάσιο, παρά την τεράστια επιτυχία της παρουσίας του στο Levi’s Stadium δίπλα στη Lady Gaga και τον Ricky Martin, επέλεξε να προχωρήσει σε ένα πλήρες ψηφιακό «καθάρισμα» του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram.

Ο Πορτορικανός σταρ διέγραψε κάθε δημοσίευση, αφαίρεσε τη φωτογραφία προφίλ του και μηδένισε τη λίστα των λογαριασμών που ακολουθούσε, αφήνοντας τους 51,8 εκατομμύρια ακολούθους του μπροστά σε μια λευκή σελίδα.

Bad Bunny just wiped his entire Instagram — deleting all posts, unfollowing everyone, and removing his profile picture — shortly after headlining the Super Bowl LX Halftime Show pic.twitter.com/F55nr31WuG February 9, 2026

Ενώ πολλοί χρήστες εξέφρασαν τη λύπη τους για την ξαφνική εξαφάνιση του υλικού του, ένα μεγάλο μέρος του κοινού και των αναλυτών της βιομηχανίας ερμηνεύει την κίνηση ως μια στρατηγική «νέα αρχή».

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι το blackout» του λογαριασμού του αποτελεί τον προάγγελο μιας νέας καλλιτεχνικής φάσης, τακτική που ακολουθούν πολλοί μεγάλοι αστέρες της pop που «καθαρίζουν» τα social media τους πριν από σημαντικές ανακοινώσεις.

Παρά τον θόρυβο που προκλήθηκε, ο ίδιος ο Bad Bunny δεν έχει προβεί σε καμία επίσημη δήλωση σχετικά με τα κίνητρα της απόφασής του, αφήνοντας τις εικόνες από την εκρηκτική του εμφάνιση στην Καλιφόρνια να κυκλοφορούν μόνο μέσα από αναρτήσεις τρίτων.