Ατύχημα στο σπίτι για την Ελένη Χατζίδου – «Δεν μπορώ να λυγίσω το γόνατό μου»

Ένα μικρό ατύχημα στο σπίτι της είχε η Ελένη Χατζίδου, γεγονός που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους μέσα από βίντεο που ανάρτησε στο Instagram. Η παρουσιάστρια χτύπησε το πόδι της στην τραπεζαρία, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσει πρόβλημα στο γόνατο.

Αρχικά, όπως εξήγησε η ίδια, δεν ένιωσε έντονο πόνο, ωστόσο στη συνέχεια διαπίστωσε πως δεν μπορούσε να λυγίσει το γόνατό της. Για τον λόγο αυτό αποφάσισε να παραμείνει στο σπίτι της για ξεκούραση, μέχρι να επιστρέψει τη Δευτέρα στο πλατό της εκπομπής της στο STAR.

«Τι έπαθα στα καλά καθούμενα. Καθόμουν στην τραπεζαρία, δεν έβρισκε κάτι ο Ετεοκλής, σηκώθηκα με φόρα και με μαγκιά για να πάω να του το βρω και χτυπάω το γόνατό μου στην τραπεζαρία…

Κλασικό όμως, δηλαδή έχω σακατέψει τα πόδια μου σε όλα τα έπιπλα του σπιτιού. Περπατάω, πάω μέσα και έτσι όπως προχωράω δεν μπορώ να λυγίσω το γόνατό μου. Όχι απλά δεν λυγίζει, πονάω, υποφέρω.

Απ’ το πουθενά… Σαββατοκύριακο ξάπλα. Πες, δεν ήθελες να ξεκουραστείς… Δεν το σκεφτόμουν έτσι ακριβώς, είχα να κάνω κάποια πραγματάκια εδώ στο σπίτι. Τραγικό», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ελένη Χατζίδου.