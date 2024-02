H Τζένιφερ Λόπεζ είχε ένα ατύχημα επί σκηνής την ώρα που τραγουδούσε. Η Αμερικανίδα σταρ κατά τη διάρκεια εμφάνισής και ενώ χόρευε, της έφυγε μία τρέσα από τα μαλλιά της.

Πιο συγκεκριμένα, η Αμερικανίδα σούπερ σταρ χάρισε ένα εκρηκτικό σόου στην εκπομπή Saturday Night Live μαζί με τους Latto and Redman και την ώρα που χόρευε συνέβη ένα απρόοπτο περιστατικό.

Και όπως ήταν αναμενόμενο, το γεγονός έχει γίνει viral στα social media.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, την ώρα που η Τζένιφερ Λόπεζ ερμήνευε το νέο της τραγούδι ”Can’t Get Enough” και χόρευε, μία τρέσα μαλλιών ξεκόλλησε από το κεφάλι της.

