Αθηνά Οικονομάκου: «Έχουμε κουραστεί όλοι με τα δημοσιεύματα για τον γάμο μου – Δεν έχει πια σημασία»

Στο επίκεντρο των συζητήσεων έχει βρεθεί για ακόμη μια φορά η Αθηνά Οικονομάκου, με τις φήμες που τη θέλουν να ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον Μπρούνο Τσερέλα το προσεχές καλοκαίρι να πληθαίνουν.

Η γνωστή ηθοποιός παραχώρησε σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» και εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για τη συνεχή αναπαραγωγή δημοσιευμάτων που αφορούν την προσωπική της ζωή.

Η ίδια τόνισε πως όλος αυτός ο θόρυβος έχει γίνει πλέον ανούσιος, ξεκαθαρίζοντας πως ό,τι είναι να συμβεί στο μέλλον θα γίνει γνωστό την κατάλληλη στιγμή.

Τι απάντησε για γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα

«Έχουμε κουραστεί όλοι με τον ντόρο που γίνεται με τα δημοσιεύματα, είναι ανούσιο πια να το συζητάμε, φτάνει. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει, δεν νομίζω να έχει πια σημασία. Θα το μάθετε γιατί μετά από ένα σημείο όταν τόσος κόσμος το ψάχνει, είτε υπάρχει αλήθεια πίσω από αυτό, είτε υπάρχει μια υπόθεση, είτε κάποιος βγαίνει και λέει κάτι που έχει ακούσει από κάποιον, πάντα υπάρχει μια αναπαραγωγή που δεν εξαρτάται από μένα», δήλωσε χαρακτηριστικά η Αθηνά Οικονομάκου.

«Είναι θέματα που παίζουν και όπως λέει και η ίδια, εκείνη δεν τα προκαλεί και ισχύει. Εγώ μια μέρα που κάτι μου είχε στείλει και τη ρώτησα αν μπορώ να το πω στην εκπομπή; Και μου λέει: “Σε παρακαλώ Φαίη μου δεν θέλω. Καταλαβαίνω ότι κάποια στιγμή θα βγει αλλά δεν θα ήθελα…” Πρέπει να είναι σεβαστό», αποκάλυψε από την πλευρά της η Φαίη Σκορδά.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: