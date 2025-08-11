Άστραψε και βρόντηξε ο Τσαλίκης: “Ρε τομάρια, δεν ντρέπεστε λίγο ρε;” – Με ποιους τα έβαλε

Ξέσπασε ο Γιώργος Τσαλίκης κατά όσων έγραψαν χυδαία σχόλια κάτω από την ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά σχετικά με την επιθυμία του για την κηδεία της κόρης του.

Ο πρώην πρωθυπουργός με ανάρτησή του στα social media ζήτησε αντί στεφάνων, όποιος θέλει να ενισχύσει φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα.

Το γεγονός ότι αρκετοί χρήστες έσπευσαν να πολιτικοποιήσουν τον ξαφνικό θάνατο της Λένας Σαμαρά εξόργισε τον Γιώργο Τσαλίκη.

«Ακούστε με σας παρακαλώ. Είναι δυνατόν ένας πατέρας να ανεβάζει την επιθυμία της οικογένειας ενημερώνοντας που θα ήθελε να δοθούν χρήματα αντίστεφάνων για τη μνήμη του ΑΤΑΦΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΟΥ και από κάτω κάποιοι να γράφουν αυτά;» , έγραψε ο γνωστός τραγουδιστής και πρόσθεσε:

«Ρε μ@@κες, ρε υπάνθρωποι, ρε τομάρια.. σταματούσαν οι πόλεμοι στην αρχαιότητα για να θάψουν τους νεκρούς τους. Δεν ντρέπεστε λίγο ρε; Γιατί δεν επεμβαίνει ένας εισαγγελέας; Γιατί δεν υπάρχει μηχανισμός προστασίας από αυτά τα τέρατα του διαδικτύου; Γιατί; Σε τι κοινωνία ζούνε τα παιδιά μας ρε; Ντροπή!».