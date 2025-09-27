Αργυρώ Μπαρμπαρίγου για τη συμμετοχή της στο MasterChef UK: «Έλαμψε η Ελλάδα κι η ελληνική κουζίνα»

Μια σπουδαία διάκριση για την ελληνική γαστρονομία αποτελεί η συμμετοχή της Αργυρώς Μπαρμπαρίγου στην τελική εβδομάδα του MasterChef UK. Η γνωστή Ελληνίδα σεφ βρέθηκε στο επίκεντρο ενός από τα δημοφιλέστερα προγράμματα του BBC, μεταφέροντας το «άρωμα Ελλάδας» σε εκατομμύρια τηλεθεατές.

Η ίδια το πρωί του Σαββάτου (27.09) μίλησε γι’ αυτή τη μοναδική εμπειρία στη Σίσσυ Χρηστίδου.

«Εμπειρία φανταστική, προβολή της Ελλάδας και της ελληνικής κουζίνας απίστευτη! Έδειξαν με τον καλύτερο τρόπο, σεβάστηκαν τα υλικά που μαγειρεύουμε… Γιατί οι συνταγές που φτιάξαμε, δεν ήταν αυτές που γνωρίζουν στο εξωτερικό…», ανέφερε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.