Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Του κάνουν έξωση από το σπίτι του στη Γλυφάδα λόγω οφειλών (vid)

Δραματική εξέλιξη σημειώθηκε πριν από λίγο στη Γλυφάδα, καθώς δικαστικός επιμελητής επισκέφθηκε την κατοικία του γνωστού επιχειρηματία Αργύρη Παπαργυρόπουλου με σκοπό να πραγματοποιηθεί η διαδικασία της έξωσης.

Ο δικαστικός επιμελητής βρέθηκε στην οδό Τύχης 13, προκειμένου να επιδώσει τα σχετικά έγγραφα για την αναγκαστική αποχώρηση του επιχειρηματία από την κατοικία του, λόγω οφειλών.

Η υπόθεση αφορά την πολυτελή βίλα του Αργύρη Παπαργυρόπουλου, την οποία ο ίδιος είχε χάσει σε πλειστηριασμό πριν από περίπου δύο χρόνια.

Πρόκειται για ένα ακίνητο μεγάλης αξίας, μια πολυτελής κατοικία περίπου 500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένη σε ένα οικόπεδο ενός στρέμματος, σε προνομιακή θέση κοντά στη θάλασσα της Γλυφάδας.

Η σημερινή επίσκεψη του δικαστικού επιμελητή σηματοδοτεί την τελική φάση της νομικής διαδικασίας και την απώλεια της άλλοτε πολυτελούς κατοικίας από τον γνωστό επιχειρηματία.

«Βγήκα από το σπίτι μου και πήγα να επιστρέψω για να πάω στην τουαλέτα και δεν με άφησαν να μπω μέσα. Δεν με αφήνουν να μπω στο σπίτι, είναι ντροπή αυτό που κάνουν», είπε ο επιχειρηματίας μιλώντας στον ΑΝΤ1.

