Απόστολος Γκλέτσος: Full in love με την Ιζαμπέλα Αρβανίτη – «Τώρα στα 60 μου έχω ερωτευτεί»

Ο Απόστολος Γκλέτσος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» το βράδυ της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου, σε μια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για θέματα που αφορούν τη ζωή, τις σχέσεις και τις δεύτερες ευκαιρίες.

Ο γνωστός ηθοποιός και πρώην δήμαρχος μοιράστηκε με το κοινό τις σκέψεις του για τον έρωτα, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη σχέση του με την Ιζαμπέλα Αρβανίτη. Ο Απόστολος Γκλέτσος μίλησε για την προσωπική τους ιστορία, δίνοντας μια σπάνια ματιά στον τρόπο που βιώνει τον δεσμό τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Απόστολος Γκλέτσος: Tα «καυτά» φιλιά στη Μύκονο με την Ιζαμπέλα Αρβανίτη – Φωτογραφίες

«Θέλω να ανοίξω μια παρένθεση και να ζητήσω συγνώμη από όσους μας βλέπουν και είναι νεότεροι, αρκετά νεότεροι. Γιατί και εγώ όταν άκουγα έναν 60ρη, με άσπρα γένια να μιλάει για έρωτα, έλεγα “τι λέει ο παππούς; Δεν ντρέπεται λίγο;”. Να ζητήσω συγνώμη και να πω ότι η ζωή είναι μπροστά παιδιά. Μην ντρέπεστε και μην τσατίζεστε, ναι σε αυτές τις ηλικίες υπάρχει ο έρωτας και αυτό το συναίσθημα», είπε αρχικά ο ηθοποιός.

«Τώρα έχω ερωτευτεί στα 60 μου είναι αλήθεια! Για την επανασύνδεση μας με τη σύντροφο μου ίσως λειτούργησε και λίγο και η ζήλεια. Αυτό το λέω πρώτη φορά. Ζήλεψα και διεκδίκησα. Παλιά δεν έκανα επανασυνδέσεις ούτε για πλάκα!», αποκάλυψε ο Απόστολος Γκλέτσος.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: