Apon: Η συγκινητική πράξη μετά από συναυλία του – Δίνει την αμοιβή του για αναστήλωση εκκλησίας

Μια πράξη που προκάλεσε συγκίνηση πραγματοποίησε ο Apon, ο viral καλλιτέχνης που έχει κατακτήσει το νεανικό κοινό. Μετά από μια επιτυχημένη συναυλία στον τόπο καταγωγής του, τον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας, ο Apon αποφάσισε να διαθέσει ολόκληρη την αμοιβή του για καλό σκοπό.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός δημιουργός προσέφερε τα χρήματα από το live για την αναστήλωση του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου στην περιοχή του.

«Η χθεσινή συναυλία στον Αστακό ήταν πολύ ιδιαίτερη για μένα. Το είχα όνειρο από μικρός να κάνω μια συναυλία στον τόπο μου. Πόσο μάλλον για έναν ιερό σκοπό και την αναστήλωση του ιερού ναού του Αγίου Νικολάου.

Γι’ αυτό και διέθεσα την αμοιβή μου για αυτό τον σκοπό. Σας ευχαριστώ για όλη την υποδοχή και την αγάπη σας. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες μου που τα τακτοποίησαν όλα τα ζητήματα εγκαίρως και σεβάστηκαν την επιθυμία μου. Εις το επανιδείν», έγραψε ο τραγουδιστής στο Instagram.

Η ανάρτηση του Apon: