Απολλέων: Συγκινεί η πρώην παίκτρια του My Style Rocks – Έγινε ξανά μαμά μετά τον θάνατο της κόρης της (βίντεο)

Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση προχώρησε η πρώην παίκτρια του My Style Rocks Απολλεών, ανακοινώνοντας με δάκρυα στα μάτια πως έγινε ξανά μητέρα, μετά τον θάνατο της κόρης της.

Η ίδια, που έχει ακόμα έναν γιο, μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα με τους διαδικτυακούς της φίλους με ένα βίντεο στο TikTok.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν ξέρω καν πώς να ξεκινήσω το βίντεο. Κάνω αυτό που κοροϊδεύω, ανοίγω την κάμερα και κλαίω. Προσπαθώ εδώ και ώρα να γράψω έστω μία φράση και δεν μου βγαίνει λόγω φόρτισης συναισθημάτων» εξομολογήθηκε η Απολλέων και συνέχισε:

«Επέλεξα την Κυριακή του Πάσχα, μία τόσο σημαντική ημέρα, να μοιραστώ μαζί σας ένα μυστικό που κρατάω εδώ και κάποιους μήνες. Ένα μυστικό που ξεκίνησε το 2025 και κατέληξε το 2026, τη Μεγάλη Τετάρτη, που έγινα ξανά μανούλα. Ο Χριστός και η Παναγία με ευλόγησαν και μου έδωσαν άλλη μία ευκαιρία. Το μικρό μου θαύμα βρίσκεται εδώ μέσα και είμαι πιο ευτυχισμένη από ποτέ. Δεν ήταν εύκολο το ταξίδι. Ήθελα να το κρατήσω όσο πιο δικό μου γινόταν. Έχω πια στη ζωή δύο αγοράκια. Αλλά όσοι ξέρετε την ιστορία μου ή την ιστορία πίσω από το όνομα Απολλεών, ξέρετε ότι δεν έχω περάσει κι εύκολα. Το κράτησα όλο αυτό για εμένα και σε κλειστό κύκλο γιατί είμαι παθούσα, αλλά αυτά θα τα πούμε ίσως κάποια άλλη στιγμή. Αυτά είναι δάκρυα χαράς. Πραγματικά ζητάω χίλια συγγνώμη που με βλέπετε έτσι, σε αυτή την κατάσταση. Σίγουρα με έχετε συνηθίσει αλλιώς, αλλά δεν υπήρξα πιο αληθινή. Δεν έχω άλλον τρόπο να το μεταφέρω, γιατί είμαι τόσο συγκινημένη. Κάθε μέρα είναι απίστευτη. Η Απολλεών σας είναι πολύ πολύ χαρούμενη».

Η Απολλεών είχε αποκαλύψει πως είχε χάσει την κόρη της, όταν το 2023 που συμμετείχε στο My Style Rocks, ρωτήθηκε γιατί τη λένε Απολλεών, ενώ το πραγματικό της όνομα είναι Αθηνά.

Όπως είχε πει τότε, «η Απολλεών είναι μια reborn περσόνα που συνέβη το 2021. Πάντα είμαι μια Αθηνά μέσα μου, γιατί αυτή με έφερε εδώ που είμαι. Έχουν γίνει όμως, κάποια πράγματα στη ζωή μου ακραία κι αυτά έφτιαξαν αυτή που είμαι εγώ σήμερα. Πάντα έχω τις αρχές και την παιδεία μου και δεν πρόκειται να τα καταπατήσω αυτά για κανέναν. Αν βλέπετε έναν άνθρωπο τώρα, λίγο πιο έντονο που ίσως δεν αρέσει, είναι γιατί πολλές φορές νιώθω ότι καβαλάνε την ευγένειά μου. Αυτό δεν θέλω να συμβεί, γιατί η Απολλεών είναι μια περσόνα που γεννήθηκε μέσα από πόνο. Για να φτάσω να είμαι αυτή που είμαι εδώ μπροστά σας έχω δουλέψει πάρα πολύ με τον εαυτό μου. Δεν είναι ψεύτικη, είναι όλες οι γυναίκες που έχω μέσα μου. Έχω πέσει στο πάτωμα πολλές φορές κι έχω ξανασηκωθεί μόνη μου, χωρίς καμιά βοήθεια, χωρίς καμιά πλάτη. Και το ’21, συνέβησαν 2-3 πολύ ακραία πράγματα στη ζωή μου κι είπα πως αν επιζήσω από εκείνα, θα με πάω εκεί ψηλά. Αυτό είναι που παλεύω καθημερινά, δεν κάνω καθόλου έκπτωση στον εαυτό μου κι αυτή που είμαι, αυτή θα είμαι», είχε πει αρχικά.

«Το Απολλεών προέρχεται από δυο ονόματα. Λεωνίδας είναι ο γιός μου και η Απολλωνία είναι η κόρη που έχασα, λοιπόν», είχε αποκαλύψει, ξεσπώντας σε κλάματα.