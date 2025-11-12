Άντζελα Δημητρίου: «Με τον Λευτέρη Πανταζή περνάμε τέλεια – Δεν υπάρχει έρωτας, μόνο συνεργασία»

Η Άντζελα Δημητρίου έδωσε το «παρών» στην επίδειξη μόδας του Πάρη Βαλταδόρου στο πλαίσιο του Athens Fashion Week το βράδυ της Τρίτης 11 Νοεμβρίου και μίλησε στα τηλεοπτικά συνεργεία που την περίμεναν.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια αναφέρθηκε τόσο στις εκκεντρικές εμφανίσεις που επιλέγει όσο και στη συνεργασία της με τον συνάδελφό της, Λευτέρη Πανταζή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Λευτέρης Πανταζής & Άντζελα Δημητρίου: Γιατί δεν παντρεύτηκαν – «Χωρίσαμε για τους γονείς μας»

«Το look μου εμπνεύστηκε ο Πάρης Βαλταδόρος. Πάντα επιλέγω να έχω εκκεντρικό look. Σήμερα μου πήρε πολλή ώρα για να ετοιμαστώ», είπε αρχικά η Άντζελα Δημητρίου.

«Με τον Λευτέρη πάμε καταπληκτικά, περνάμε τέλεια. Δεν υπάρχει έρωτας ανάμεσα σε εμένα και τον Λευτέρη Πανταζή, υπάρχει μόνο συνεργασία. Τα έχετε μπερδέψει», απάντησε η τραγουδίστρια σε σχετική ερώτηση.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: