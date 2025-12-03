Αντώνης Ρέμος: «Ο Παντελής Παντελίδης ήταν πάντα ο μικρός μου αδερφός» (Βίντεο)

Ο Αντώνης Ρέμος συμμετέχει στη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου της Θεσσαλονίκης και λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, πέρασε από γνωστό στέκι στα Λαδάδικα, όπου τραγούδησε και μίλησε για τον Παντελή Παντελίδη.

Στη στενή τους σχέση αναφέρθηκε ο τραγουδιστής, σημειώνοντας ότι ο Παντελής για εκείνον υπήρξε κάτι περισσότερο από συνάδελφος.

Ο Ρέμος θέλησε να βάλει τέλος στις φήμες που κυκλοφορούν όπου – όπως είπε – εξυπηρετούν μόνο την αναπαραγωγή εντυπώσεων και όχι την αλήθεια.

«Ήταν πάντα ο μικρός που αδελφός»

Με έντονο συναίσθημα αναφέρθηκε ο τραγουδιστής στα δημοσιεύματα που γράφουν για υποτιθέμενη εμπλοκή σε «εγκληματικών κύκλωμα ψευτοεπενδυτών», χαρακτηρίζοντας τα αβάσιμα και προϊόν σκοπιμοτήτων:

«Κάποιοι τύποι που βγαίνουν και λένε διάφορες μ…ς, να ξέρετε ότι για εμένα ο Παντελής ήταν πάντα ο μικρός μου αδερφός, και πάντα τον αγάπησα και τον στήριξα μέχρι την τελευταία στιγμή.

Όλα τα άλλα που ακούτε είναι πραγματικά μόνο για να πατάνε κλικ και να βάζουμε τον κόσμο σε διαδικασίες. Αυτό ήθελα να πω και αυτό το τραγούδι το είχε γράψει για εμένα και τελευταία στιγμή του είπα ότι αυτό το τραγούδι θέλω να το τραγουδήσεις εσύ», είπε ο Αντώνης Ρέμος αναφερόμενος στο τραγούδι «Τα σχοινιά σου».