Αντώνης Ρέμος: Η τρυφερή ανάρτηση της Υβόννης Μπόσνιακ για τη γιορτή του – «Ο δικός μου Αντώνης»

Με μια κοινή τους φωτογραφία στα social media επέλεξε η Υβόννη Μπόσνιακ να ευχηθεί δημόσια χρόνια πολλά στον σύζυγό της, Αντώνη Ρέμο, με αφορμή την ονομαστική του εορτή.

Η σχεδιάστρια μόδας, η οποία διατηρεί σχέση με τον δημοφιλή τραγουδιστή από το 2010 και παντρεύτηκαν το 2018, με την κοινή τους πορεία να έχει επισφραγιστεί και με την απόκτηση μιας κόρης, αποτελεί έναν από τους πιο σταθερούς και θερμούς υποστηρικτές του καλλιτέχνη.

Η Υβόννη Μπόσνιακ βρίσκεται διαχρονικά στο πλευρό του Αντώνη Ρέμου σε κάθε σημαντικό σταθμό της επαγγελματικής του διαδρομής, ενώ μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram συχνά μοιράζεται στιγμές από την οικογενειακή τους ζωή, εκφράζοντας ανοιχτά την αγάπη και τον θαυμασμό της προς τον σύζυγό της.

Η σημερινή ημέρα αποτέλεσε ακόμη μία αφορμή για μια τρυφερή δημόσια αναφορά, με τη σχεδιάστρια να συνοδεύει τη φωτογραφία τους με τη λιτή αλλά χαρακτηριστική ευχή: «Να τος. Ο δικός μου ο Αντώνης. Χρόνια Πολλά».