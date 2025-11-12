Αντώνης Ρέμος – Χρήστος Μάστορας: Ξεκινούν εμφανίσεις στο NOX Athens την Παρασκευή 21/11

Η πιο πολυαναμενόμενη μουσική συνάντηση του φετινού χειμώνα είναι γεγονός! Ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή του NOX Athens, ξεκινώντας τις εμφανίσεις τους την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου.

Όλες οι λεπτομέρειες για τη συνεργασία τους

Ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας, ενώνουν τις φωνές, την ενέργεια και τη σκηνική τους παρουσία στο NOX ATHENS, εκεί όπου η μουσική, το συναίσθημα και η διασκέδαση γίνονται ένα!

Από την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, δυο μεγάλοι καλλιτέχνες στη σκηνή με ένα ρεπερτόριο μεγάλων επιτυχιών.

Ο Αντώνης Ρέμος, ο σπουδαιότερος ερμηνευτής της γενιάς του, με τη διαχρονική του ερμηνεία και το μοναδικό του ρεπερτόριο που έχει αγαπηθεί όσο λίγοι, συναντά τον Χρήστο Μάστορα, που βρίσκεται στην πιο ώριμη στιγμή της εξαιρετικής του πορείας με αμέτρητες επιτυχίες.

Δύναμη, συναίσθημα και ρυθμός συνθέτουν ένα ανεπανάληπτο μουσικό ταξίδι στη σκηνή του NOX ATHENS.

Με ερμηνείες μοναδικές, εναλλαγές και ανατρεπτικά ντουέτα αλλά και ένα stage show υψηλής αισθητικής, ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας, θα κάνουν τις αθηναϊκές νύχτες να απογειωθούν και τη διασκέδαση στο NOX ATHENS την απόλυτη εμπειρία.

Η Μαριάννα Παπαμακαρίου, με την υπέροχη, λαϊκή φωνή της, σε μια ξεχωριστή στιγμή του προγράμματος ερμηνεύει λαϊκές επιτυχίες.

Τον Αντώνη Ρέμο και τον Χρήστο Μάστορα συνοδεύει μια ολόφρεσκη, ανανεωμένη σημαντική ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Δίσκου.

Η σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Λύρα.

Το NOX ATHENS έρχεται ανανεωμένο! Έχοντας κερδίσει μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές των πιστών θαμώνων του και όχι μόνο, το NOX ATHENS, κατέχει τη θέση του καλύτερου χώρου στη νυχτερινή Αθήνα.

Πρόκειται για έναν ευρωπαϊκών προδιαγραφών χώρο με άρτια υποδομή που θα φιλοξενήσει μια κορυφαία παραγωγή η οποία εντυπωσιάζει χάρη στους εξαιρετικούς φωτισμούς και την υψηλή αισθητική της.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

NOX ATHENS: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 18-20, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 210 3411000

Site: www.noxathens.com

Instagram: @noxathens

Facebook: noxathensgr