Αντώνης Ρέμος & Χρήστος Μάστορας: Αναβάλλονται οι εμφανίσεις τους – Τι ακριβώς συνέβη

Ο Αντώνης Ρέμος γνωστοποίησε την αναβολή των εμφανίσεών του με τον Χρήστο Μάστορα στο Nox Athens αυτό το τριήμερο (9, 10, 11 Ιανουαρίου) για λόγους υγείας. Mέσα από ένα βίντεο που «ανέβασε» στο Instagram, o κορυφαίος ερμηνευτής εξήγησε πως πάσχει από ιογενή λοίμωξη, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη από το κοινό που είχε προγραμματίσει να βρεθεί στο νυχτερινό κέντρο αυτές τις ημέρες.

«Φιλαράκια μου καλησπέρα, κάνω αυτό το βίντεο γιατί θέλω να σας ενημερώσω ότι αυτή την εβδομάδα, δηλαδή 9, 10 και 11 Ιανουαρίου, δεν θα μπορέσω να τραγουδήσω στο NOX, γιατί αντιμετωπίζω μια ιογενή λοίμωξη και μ’ έχει καταβάλει αρκετά.

Αποφασίσαμε με τους γιατρούς μου ότι το καλύτερο είναι να κάτσω να ξεκουραστώ λίγο. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία, για όλους εσάς που κλείσατε τραπέζι, θα τα πούμε τις επόμενες βδομάδες. Ευχαριστώ», ακούγεται να λέει ο Αντώνης Ρέμος.

Τι ανέφερε το νυχτερινό κέντρο σε ανακοίνωσή του

«Το NOX Athens ενημερώνει το κοινό ότι οι προγραμματισμένες εμφανίσεις του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα στις 9, 10 και 11 Ιανουαρίου δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω ιογενούς λοίμωξης του Αντώνη Ρέμου, κατόπιν ιατρικής οδηγίας.

Ζητούμε την κατανόησή σας για την αναστάτωση και ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη σας», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους στο Instagram.