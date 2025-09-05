Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για την δίκη Φιλιππίδη: «Ήταν μια πολύ δύσκολη ψυχικά διαδικασία»

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους μίλησε ανοιχτά για τα συναισθήματά της μετά το τέλος της δίκης του Πέτρου Φιλιππίδη, περιγράφοντας την εμπειρία ως «μια πολύ δύσκολη ψυχικά διαδικασία».

«Ήταν μια διαδικασία πολύ δύσκολη ψυχικά για όλους και τώρα τελείωσε. Δεν έχει περάσει ακόμα τόσος καιρός ώστε να κάτσουν καλά τα πράγματα για να είμαι σίγουρη ως προς το τι μένει απ’ αυτό, σίγουρα όμως μια ανακούφιση προς το παρόν. Ότι δηλαδή έχει κλείσει αυτός ο κύκλος. Αυτό είναι προς το παρόν», ανέφερε μιλώντας στο Στούντιο 4.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ηθοποιός σημείωσε ότι τα μαθήματα που πήρε είναι κυρίως «κοινωνικά», τονίζοντας πόσο επίπονη μπορεί να είναι η διαδικασία για ένα θύμα να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.

Παράλληλα, εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται ψυχολογικά τέτοιες στιγμές: «Έχω έναν μηχανισμό, που προς το παρόν με βοηθάει, δίνοντας στον εαυτό μου μια μέρα να το ζήσω και μετά λέω “ΟΚ, τελείωσε, προχώρα τώρα”. Υπάρχει το συναίσθημα ότι “τελείωσε”, αυτή είναι η ανακούφιση».

Σε ερώτηση αν εκτός από ανακούφιση νιώθει και δικαίωση, απάντησε θετικά.