Άννα Φόνσου: Ξεσπά για τα δημοσιεύματα με την Ζωζώ Σαπουντζάκη – «Στεναχωριέται και κλαίει»

Η Άννα Φόνσου ξέσπασε μέσω της εκπομπής «Happy Day» για τα δημοσιεύματα που αφορούν την κατάσταση της υγείας της Ζωζώς Σαπουντζάκη. Η γνωστή ηθοποιός εξέφρασε την έντονη ενόχλησή της για τον τρόπο χειρισμού του θέματος από ορισμένα μέσα ενημέρωσης.

«Η Ζωζώ είχε κρυώσει, την προηγούμενη ημέρα ήμασταν μαζί, κρύωσε εκεί που καθόμασταν. Δεν πρέπει να μεγαλοποιούμε τα πράγματα. Τα βλέπει και στεναχωριέται. Επειδή είναι στο καροτσάκι δεν σημαίνει ότι πρέπει να την κλειδώσουμε στο σπίτι της. Δεν είναι ανάγκη να τα μεγαλοποιούμε τα πράγματα», είπε η Άννα Φόνσου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Ζωζώ Σαπουντζάκη: Πήρε εξιτήριο και αναρρώνει στο σπίτι της – «Με ρωτούσαν αν πέθανε» λέει στενή φίλη της

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

Να θυμίσουμε ότι όλα ξεκίνησαν όταν η Ζωζώ Σαπουντζάκη εισήχθη στο νοσοκομείο έπειτα από ένα επεισόδιο αδιαθεσίας, με τις ιατρικές εξετάσεις να δείχνουν πως πρόκειται για μια ιογενή λοίμωξη.

Η 92χρονη σταρ πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο το απόγευμα του Σαββάτου (10/1) και πλέον συνεχίζει την ανάρρωσή της στο σπίτι.