Αναστάσιος Ράμμος: Η «μάχη» με τις ουσίες και ο δρόμος προς την απεξάρτηση – «Στην γυναίκα μου είχα πει την αλήθεια»

Για τη «μάχη» του με τον εθισμό στις ουσίες και την πορεία της απεξάρτησής του μίλησε ο Αναστάσιος Ράμμος στο διαδικτυακό κανάλι της Νάνσυς Παραδεισανού στο YouTube.

«Το βαρέλι δεν έχει πάτο. Ο θάνατος είναι μόνο το τελευταίο. Είχα τρακάρει, είχα χάσει λεφτά, είχα χτυπήσει, είχα πάει κρατητήρια» είπε μεταξύ άλλων ο Αναστάσιος Ράμμος, περιγράφοντας τις δύσκολες στιγμές που πέρασε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος τόνισε τη σημασία της συμφιλίωσης με τον εαυτό του και το παρόν: «Αυτή τη στιγμή εγώ προσπαθώ να συμφιλιωθώ με το παρόν, με το παρελθόν αλλά να έχω και πίστη για το μέλλον και να ζω το παρόν. Οπότε γι’ αυτό τα λέω και γελάω».

Αναφερόμενος στις πιο σκοτεινές περιόδους, αποκάλυψε: «Όταν ήμουν στον πάτο, δεν μπορούσα και δεν ήθελα να πάρω κανέναν. Πίστευα ότι χωρίς αλκοόλ δεν μπορούσα να ζήσω. Για να πιω νερό, έπινα πρώτα ουίσκι».

Ο τραγουδιστής επισήμανε επίσης την πνευματική διάσταση της ανάρρωσης και τη στήριξη που έλαβε από τους γύρω του: «Όλο αυτό σταματάει μόνο πνευματικά. Το κενό που έχω μέσα μου, αν δεν το γεμίσω με θεό και πίστη, δεν μπορώ. Η δισκογραφική εταιρεία μου με έσωσε, πίστεψε σε εμένα, όταν εγώ δεν πίστευα στον ίδιο μου τον εαυτό. Ο κόσμος με γνώριζε ενώ ήμουν χρήστης. Δεν λυπάμαι τα χρόνια που πέρασαν, γιατί έτσι ήρθα εδώ που είμαι τώρα», τόνισε ο Αναστάσιος Ράμμος.