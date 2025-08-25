Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της Μελίνας Νικολαΐδη μετά τον θάνατό της – Φωτογραφία

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου έφυγε από την ζωή σε ηλικία 41 ετών έπειτα από άνιση μάχη με τον καρκίνο, βυθίζοντας σε πένθος την οικογένειά της. Ο Ντέμης Νικολαΐδης βρίσκονταν πάντα στο πλευρό της μέχρι την τελευταία της ανάσα και αποτελούσε για εκείνη πηγή δύναμης.

Παράλληλα, η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου είχε άριστες σχέσεις με τον γιο και την κόρη του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, Μελίνα Νικολαΐδη, η οποία ήταν επίσης δίπλα της σταθερά κι ανελλιπώς. Οι δύο γυναίκες ήταν σαν φίλες μεταξύ τους, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που είχαν κάνει κοινές εξόδους. Λίγες ώρες μετά τον θάνατό της, η κόρη της Δέσποινας Βανδή κοινοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία πολύ τρυφερή κοινή φωτογραφία τους, στην οποία η μία κρατούσε το χέρι της άλλης.

Δείτε παρακάτω την σχετική φωτογραφία: Πηγή φωτογραφίας: Instagram/melina.nikolaidi

Μάλιστα, στην λεζάντα της φωτογραφίας η Μελίνα Νικολαΐδη έγραψε για την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: “Το αγγελάκι μου”.

H Αλεξάνδρα Νικολαΐδου άφησε πίσω της ένα σύντομο αλλά γεμάτο στιγμές ταξίδι. Μάλιστα στο παρελθόν είχε παραχωρήσει μια συνέντευξη, στην οποία αποκάλυπτε πώς βρέθηκε να παίζει στη δημοφιλή σειρά του ΑΝΤ1, «Καληνύχτα μαμά», όταν ήταν μόλις 12 ετών.

Μιλώντας στην εκπομπή της φίλης της, Κατερίνας Καινούργιου, «Φτιάξε καφέ να στα πω», η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου είχε μοιραστεί την απρόσμενη ιστορία της συμμετοχής της στο σίριαλ.

Η ίδια βρισκόταν σε διακοπές με την οικογένειά της, όταν έτυχε να βρεθεί στον ίδιο χώρο με τον σκηνοθέτη της σειράς, ο οποίος αναζητούσε ένα κορίτσι για τον ρόλο της κόρης του Παύλου Ευαγγελόπουλου. Ο σκηνοθέτης την πλησίασε και της πρότεινε να κάνει ένα δοκιμαστικό, καθώς το ταλέντο της ήταν κάτι που διέκρινε από την πρώτη στιγμή.

Η ίδια, παρότι δεν είχε καμία προηγούμενη εμπειρία στην υποκριτική, δέχτηκε την πρόκληση. Το αποτέλεσμα ήταν θετικό, και έτσι η Αλεξάνδρα βρέθηκε να υποδύεται τον ρόλο της κόρης στη σειρά που αγαπήθηκε από το κοινό.

«Τη μεγάλη μου την αδερφή την έχει παντρέψει ο Μίνως Κυριακού, γιατί ο γαμπρός μου είναι πιλότος και πέταγε τα αεροπλάνα του και είχαμε μία σχέση. Τώρα ένα κοριτσάκι 10 χρονών αν το ρωτήσεις τι θέλει να γίνει όταν μεγαλώσει, τι θα σου πει; Ηθοποιός θα σου πει. Πήγα έκανα την οντισιόν με τον Νίκο Μαστοράκη, τον οποίο όταν τον είδα πρέπει να έκλαιγα πέντε μέρες, γιατί δεν τον ήθελα καθόλου και τελικά τον αγάπησα πάρα πολύ και τον αγαπώ ακόμα», είχε πει η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου.