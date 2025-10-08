Αλέκος Συσσοβίτης: «Η τηλεθέαση μιας σειράς είναι το ψωμί μας – Σαφέστατα με απασχολεί»

Ο αγαπημένος ηθοποιός Αλέκος Συσσοβίτης μιλώντας στο περιοδικό «Λοιπόν»,αναφέρθηκε στην τηλεθέαση και τη σημασία που έχουν για την εξέλιξη της δουλειάς του.

«Η τηλεθέαση της σειράς είναι μέρος της δουλειάς μου και σαφέστατα με απασχολεί. Κάποτε δεν έδινα μεγάλη σημασία αλλά τώρα είναι το ψωμί μας. Αν πάει καλά μια σειρά, θα έρθουν επόμενες προτάσεις. Αν δεν σε θέλει το αφεντικό σου, του χρόνου δεν θα έχεις δουλειά. Πάντα κοιτάμε τα νούμερα, όλοι γιατί ζούμε σε καπιταλιστικές και ανταγωνιστικές κοινωνίες», ανέφερε ο ηθοποιός.

«Άλλοτε του δίνουμε μεγαλύτερη σημασία και άλλοτε όχι. Παλαιότερα ήταν πιο έντονη η ανησυχία και η καλλιτεχνική βελτίωση. Έχω δουλέψει επτά χρόνια στο θέατρο χωρίς να πάρω ευρώ αλλά η πληρωμή μου ήταν η αγάπη του κόσμου. Έχω δουλέψει επτά χρόνια στο θέατρο χωρίς να πάρω ευρώ αλλά η πληρωμή μου ήταν η αγάπη του κόσμου», συμπληρώνει.