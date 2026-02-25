Akylas: Σε αυτό τον εθνικό τελικό της Eurovision θα δώσει το παρών

Ένα από τα μεγάλα φαβορί για τη φετινή Eurovision φαίνεται πως είναι ο Ακύλας, ο οποίος κέρδισε το «χρυσό» εισιτήριο από τον ελληνικό τελικό και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη σκηνή της Wiener Stadthalle στη Βιέννη τον Μάιο.

Το τραγούδι του, «Ferto», έχει ήδη σημειώσει εντυπωσιακή πορεία στα social media και τις πλατφόρμες streaming, ξεπερνώντας το 1 εκατομμύριο streams στο Spotify και τις 5 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, ενώ στο TikTok εκατοντάδες βίντεο αξιοποιούν τον ήχο του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή την περίοδο, ο Ακύλας συμμετέχει σε συσκέψεις για τη διαμόρφωση της σκηνικής παρουσίας της ελληνικής συμμετοχής, με τον Φωκάς Ευαγγελινός να αναλαμβάνει την καλλιτεχνική επιμέλεια, ώστε να αποδοθεί με έξυπνο και εντυπωσιακό τρόπο η ενέργεια του τραγουδιού.

Στο πλαίσιο της προώθησης της συμμετοχής του, ο Έλληνας εκπρόσωπος θα εμφανιστεί το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στο Pesma Za Evroviziju, τον εθνικό τελικό της Σερβίας, όπου θα παρουσιάσει ξανά τηλεοπτικά το «Ferto» μετά τον ελληνικό τελικό.

Επιπλέον, η επίσημη σελίδα της Eurovision στο Instagram δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο με τον Ακύλα να απευθύνεται στο σερβικό κοινό, ανακοινώνοντας τη συμμετοχή του στα interval acts της βραδιάς.