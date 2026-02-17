Akylas: «Αν δεν πήγαινα εγώ στη Eurovision, θα ήθελα να πάει η Marseaux – Δεν περίμενα αυτή τη στήριξη»

Την πρώτη του ουσιαστική εξομολόγηση μετά τη θριαμβευτική νίκη στον εθνικό τελικό της Eurovision πραγματοποίησε ο Akylas, μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» για τα συναισθήματά του και τα επόμενα βήματα προς τη Βιέννη.

Ο 27χρονος καλλιτέχνης δήλωσε βαθιά ευγνώμων για την αγάπη του κοινού, σημειώνοντας πως το πιο συγκινητικό για τον ίδιο είναι τα μηνύματα από παιδιά που εμπνεύστηκαν από την παρουσία του για να αγαπήσουν τον εαυτό τους.

Παραδέχθηκε μάλιστα πως τον εξέπληξε η αλληλεγγύη των συνδιαγωνιζομένων του, ενώ δεν δίστασε να αποκαλύψει πως, αν δεν ήταν ο ίδιος ο νικητής, θα επιθυμούσε να δει τη Marseaux στη σκηνή του ευρωπαϊκού διαγωνισμού.

«Το πιο συγκινητικό μήνυμα που έχω λάβει είναι από παιδιά που μου λένε πως αγάπησαν τον εαυτό τους. Δεν περίμενα αυτή τη στήριξη από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες γιατί ήταν ένας διαγωνισμός. Αν δεν πήγαινα εγώ στη Eurovision, θα ήθελα να πάει η Marseaux», δήλωσε ο Akylas.

Και πρόσθεσε: «Με το που πήγα σπίτι μίλησα με τον μπαμπά μου. Κατάλαβα ότι το κοινό ήθελε χειλόφωνο για να δώσω παραπάνω χέρι στη χορογραφία. Θα υπάρξει το χειλόφωνο στη Βιέννη. Ήταν μαγική στιγμή να βλέπω τη μαμά μου πάνω στη σκηνή. Οι επόμενοι μήνες έχουν πολλή δουλειά και πρόβες».

Πλέον, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας προετοιμάζεται για μια περίοδο εντατικών προβών, αναγνωρίζοντας πως η δουλειά που ακολουθεί είναι σκληρή.

Η αποδοχή του «Ferto» και η στήριξη που έλαβε από τον κόσμο, του δίνουν την απαραίτητη ώθηση για να διεκδικήσει μια κορυφαία θέση στην Ευρώπη.

