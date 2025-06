Συναγερμός σήμανε το Σαββατοκύριακο για την παγκοσμίου φήμης σταρ, Cher, καθώς ο γιος της, Elijah Blue Allman, μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Καλιφόρνιας, έπειτα από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες του «TMZ», η ζωή του 47χρονου κινδύνευσε, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στην οικογένεια.

Πηγές αναφέρουν ότι ο Όλμαν νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Joshua Tree, στην Καλιφόρνια, από το πρωί του Σαββάτου, 14 Ιουνίου. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποιες ακριβώς ουσίες είχε καταναλώσει. Παραμένει νοσηλευόμενος και λαμβάνει την καλύτερη δυνατή φροντίδα, με τους γιατρούς να δηλώνουν ότι είναι «αρκετά τυχερός που επέζησε».

Η είδηση αυτή έρχεται να αναζωπυρώσει την αγωνία της Cher για την υγεία του γιου της. Πηγές κοντά στην οικογένεια τονίζουν ότι το μοναδικό μέλημα της θρυλικής τραγουδίστριας αυτή τη στιγμή είναι η πλήρης ανάρρωση του Elijah, κάνοντας ό,τι περνάει από το χέρι της για να του παρασχεθεί η απαραίτητη βοήθεια και υποστήριξη.

TMZ Exclusive: Elijah Blue Allman, Cher's son, overdosed in Southern California this weekend.



What we know: https://t.co/Dowl3mULDX pic.twitter.com/zvb4qMkUSh