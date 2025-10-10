Αγγελική Ηλιάδη: Στο νοσοκομείο ο μεγαλύτερος γιος της – Θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση

Αγωνία για την Αγγελική Ηλιάδη, καθώς βρίσκεται τις τελευταίες ώρες στο νοσοκομείο, στο πλευρό του μεγαλύτερου γιου της, Μπάμπη Λαζαρίδη. Ο νεαρός νοσηλεύεται και, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε η τραγουδίστρια, ετοιμάζεται για χειρουργική επέμβαση.

Η Αγγελική Ηλιάδη επέλεξε να ενημερώσει τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω μιας ανάρτησης στα Instagram Stories της. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε μια φωτογραφία του γιου της, ο οποίος φορούσε ρόμπα νοσοκομείου.

«Καλή τύχη αγόρι μου!», έγραψε η τραγουδίστρια, στέλνοντας τις ευχές της για την επιτυχή ολοκήρωση της επέμβασης.

Η κίνηση αυτή αποκάλυψε τη δοκιμασία που περνά η οικογένεια, με τη μητέρα να στηρίζει τον γιο της σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

H ανάρτηση της τραγουδίστριας: