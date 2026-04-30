Η Lidl Ελλάς Μεγάλος Χορηγός στο 10ο No Finish Line Athens

Η Lidl Ελλάς, παραμένοντας πιστή στη δέσμευσή της για κοινωνική προσφορά, στήριξε ως Μεγάλος Χορηγός το επετειακό 10ο No Finish Line Athens. Η διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως τις 26 Απριλίου 2026, μεταφέρθηκε φέτος για πρώτη φορά στην καρδιά της πρωτεύουσας, στο Πεδίον του Άρεως.

Για 10η συνεχή χρονιά, η Lidl Ελλάς έδωσε δυναμικό «παρών» στον θεσμό, υποστηρίζοντας τη μεγαλύτερη φιλανθρωπική δράση στην Ελλάδα που συνδυάζει άθληση και κοινωνική προσφορά. Στον φετινό αγώνα, περισσότεροι από 7.500 δρομείς κάθε ηλικίας κατέγραψαν συνολικά 71.316 χιλιόμετρα, τα οποία μεταφράστηκαν σε 35.658 ευρώ για την ενίσχυση της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί». Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν ειδικά για τη στήριξη παιδιών-θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Τα μέλη του #teamLidl συμμετείχαν ενεργά στον αγώνα, ενισχύοντας τη συλλογική προσπάθεια με 978 γύρους, που αντιστοιχούν σε 734 χιλιόμετρα προσφοράς κάτω από την Αψίδα στο Πεδίον του Άρεως.

Πόλο έλξης και σημείο συνάντησης κορυφαίων προσωπικοτήτων από τον χώρο του αθλητισμού αποτέλεσε το περίπτερο της Lidl Ελλάς, με την εταιρεία να προσφέρει φρεσκοστυμμένο χυμό και σνακ στους συμμετέχοντες, αλλά και εξοπλισμό γυμναστικής στο ειδικά διαμορφωμένο Crivit corner.

Lidl Woman Run 5K: Ένας αγώνας αφιερωμένος στις γυναίκες

Ιδιαίτερη στιγμή της φετινής διοργάνωσης ήταν ο αγώνας “Lidl Woman Run 5K”, που διεξήχθη το Σάββατο 25 Απριλίου. Η Lidl Ελλάς, για 4η συνεχή χρονιά, προσκάλεσε γυναίκες κάθε ηλικίας να τρέξουν για καλό σκοπό, ενισχύοντας περαιτέρω τον φιλανθρωπικό χαρακτήρα της εκδήλωσης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι πρεσβευτές της Lidl Ελλάς, ο Παραολυμπιονίκης και Παγκόσμιος Πρωταθλητής Κολύμβησης Αντώνης Τσαπατάκης και η σεφ Γωγώ Δελογιάννη, οι οποίοι έδωσαν το έναυσμα της εκκίνησης και ενθάρρυναν τους συμμετέχοντες στην προσπάθειά τους.

Κορυφαίες Επιδόσεις και Βραβεύσεις

Η 10η επέτειος συνοδεύτηκε από ιστορικές επιδόσεις:

Ο Σπαρταθλητής Τριαντάφυλλος Σιλβέστρος αναδείχθηκε νικητής του 100ωρου υπερμαραθωνίου με νέο ρεκόρ 525 χιλιομέτρων .

αναδείχθηκε νικητής του 100ωρου υπερμαραθωνίου με νέο ρεκόρ . Η Εύα Μουστάκα κατέλαβε την πρώτη θέση στις γυναίκες με 364,5 χιλιόμετρα.

Η Μαρία Ρουκούδη, Head of Corporate Responsibility & Sustainability της Lidl Ελλάς, απένειμε το πρώτο βραβείο στον νικητή του 100ωρου αγώνα, Τριαντάφυλλο Σιλβέστρο, ο οποίος σημείωσε νέο ρεκόρ με 525 χλμ.. Η κα. Ρουκούδη δήλωσε: «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς να συμμετέχουμε στον επετειακό αγώνα των 10 ετών. Το πιο σημαντικό είναι η μαζική συμμετοχή του κόσμου, που με κάθε του βήμα ενίσχυσε το έργο του “Μαζί για το Παιδί”, μετατρέποντας την αθλητική προσπάθεια σε μια σπουδαία πράξη προσφοράς».

Για τη Lidl Ελλάς, η κοινωνική προσφορά και η στήριξη των ευπαθών ομάδων παραμένουν στον πυρήνα της στρατηγικής της για τη βιώσιμη ανάπτυξη.