Αγγελική Ηλιάδη: «Η μία σφαίρα με βρήκε στο στόμα – Μπήκα στο ξενοδοχείο με το πόδι μου κομμάτια»

Η ολόκληρη συνέντευξη της Αγγελικής Ηλιάδη στο vidcast της Ελίνας Παπίλα δόθηκε στη δημοσιότητα, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον με τις σοκαριστικές λεπτομέρειες που αποκαλύπτονται.

Η τραγουδίστρια περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο τη δραματική νύχτα της δολοφονίας του Μπάμπη Λαζαρίδη, αποκαλύπτοντας πως μια σφαίρα τη βρήκε στο στόμα ενώ το πόδι της ήταν σε άθλια κατάσταση.

Συγκλονίζει για την δολοφονία του Μπάμπη Λαζαρίδη

«Κατ’ αρχάς, έζησα! Έζησα με τη βοήθεια του Θεού! Μια σφαίρα με βρήκε στο στόμα και μία άλλη στο πόδι. Εκείνη την ώρα που έπεφταν οι σφαίρες, κάποιος με άρπαξε από το χέρι, με τράβηξε και με έβαλε μέσα στο ξενοδοχείο. Το πόδι μου ήταν κομμάτια, περπάτησα μέχρι πάνω και όταν μπήκα μέσα, κατέρρευσα. Ο Θεός με έσωσε εκείνο το βράδυ», είπε μεταξύ άλλων η Αγγελική Ηλιάδη.

Η δολοφονία του Μπάμπη Λαζαρίδη τα ξημερώματα της 13ης Δεκεμβρίου 2008, έξω από ξενοδοχείο στη Βούλα, αποτελεί ένα από τα πιο πολύκροτα εγκλήματα που συνδέθηκαν με τον κόσμο της νύχτας.

Οι δράστες, επιβαίνοντες σε μοτοσικλέτα, προσέγγισαν τον επιχειρηματία και τον «γάζωσαν» με πολεμικό τυφέκιο καλάσνικοφ, την ώρα που εκείνος έφευγε από το ξενοδοχείο μαζί με την τότε σύντροφό του, Αγγελική Ηλιάδη.

Ο θάνατος του Μπάμπη Λαζαρίδη ήταν ακαριαίος, ενώ η γνωστή τραγουδίστρια τραυματίστηκε σοβαρά από σφαίρες στο στόμα και στο πόδι.

Οι αρχές είχαν συνδέσει εξαρχής τη δολοφονία του με τον «πόλεμο των νονών» και τις ξεκαθαρίσεις λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων ομάδων στην αθηναϊκή νύχτα.

