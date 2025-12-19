Αγγελική Ηλιάδη: Δυναμική επιστροφή στη Heaven Music

Επιστρέφει δυναμική στην Heaven Music η Αγγελική Ηλιάδη, την εταιρεία στην οποία έχει συνδέσει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχές της.

Έντονο αποτύπωμα άφησαν στην δισκογραφία τραγούδια όπως «Να μην σε γνώριζα», «Αν είσαι λάθος», «Εσένα μόνο», «Μαγκιά μου», «Μην επιμένεις» και αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από το κοινό.

Πρόσφατα η Αγγελική Ηλιάδη υπέγραψε το νέο της δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Heaven Music και η πρώτη της κυκλοφορία έχει προγραμματιστεί για τις 15 Ιανουαρίου. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι με τίτλο «Ανεπίτρεπτο», σε μουσική Τόνι Μαυρίδη και στίχους Βαγγέλη Κωνσταντινίδη, που αναμένεται να ξεχωρίσει από το πρώτο κιόλας άκουσμα.

Τους τελευταίους μήνες, η Αγγελική Ηλιάδη κάνει ένα μαγικό tour σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε επιλεγμένους προορισμούς του εξωτερικού.

Μετά τις γιορτές, η συνέχεια προμηνύεται ιδιαίτερα δυνατή, με το νέο τραγούδι και την παρουσία της σε νέο νυχτερινό σχήμα – έκπληξη , που αναμένεται να συζητηθεί.