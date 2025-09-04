1 δισ. ευρώ περιουσία στον Νεϊμάρ από Βραζιλιάνο επιχειρηματία – Δείτε τι έγραψε στη διαθήκη του

Ο Νεϊμάρ βρέθηκε απρόσμενα κληρονόμος σε περιουσία ύψους 1 δισ. ευρώ, μετά τον θάνατο Βραζιλιάνου επιχειρηματία. Συγκεκριμένα όταν ο 31χρονος επιχειρηματίας έχασε την ζωή του αποφάσισε να αφήσει όλη του την περιουσία στον ποδοσφαιριστή, ενώ έκπληξη αποτελεί το γεγονός ότι οι δύο άντρες δεν γνωρίζονταν καν.

Ο επιχειρηματίας ακολούθησε όλες τις διαδικασίες και καταχώρησε την διαθήκη του στις 12 Ιουνίου του 2025, μέσα στην οποία μεταξύ άλλων αναγράφει ότι εκτιμά τις αξίες του Νεϊμάρ και νοιώθει να ταυτίζεται μαζί του. Χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων σημείωσε: “Μου αρέσει πολύ, ταυτίζομαι μαζί του. Βλέπω σε αυτόν σπάνιες αξίες και με συγκινεί ιδιαίτερα η σχέση που έχει με τον πατέρα του”.

A businessman is leaving 1 BILLION DOLLARS to Neymar in his will. The administrator justified that he identifies with the athlete & decided to give his inheritance to the player 💵 pic.twitter.com/CVbbRRE0VQ— Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) September 3, 2025

Ωστόσο, η οικογένεια και οι σύμβουλοι του Νεϊμάρ δεν έχουν ενημερωθεί επίσημα για την κληρονομιά. Όμως όπως ήταν αναμενόμενο η είδηση έχει γίνει πρώτο θέμα τόσο σε εγχώρια όσο και σε ξένα ΜΜΕ.