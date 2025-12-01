Υποχρεωτικές από σήμερα οι πληρωμές και με IRIS – Η περίοδος προσαρμογής και τα υψηλά πρόστιμα

Ξεκινάει από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή των πληρωμών μέσω IRIS για όλες τις επιχειρήσεις λιανικής, οι οποίες θα πρέπει να έχουν συνδέσει POS, ταμειακές και ΑΑΔΕ στο ίδιο περιβάλλον.

Η ΑΑΔΕ έχει ολοκληρώσει το νέο πλαίσιο λειτουργίας των Instant Payments και θέτει πλέον ξεκάθαρο κανόνα: κάθε πληρωμή, είτε με κάρτα είτε με IRIS, πρέπει να περνά από το ταμειακό σύστημα και να εκδίδεται απόδειξη σε πραγματικό χρόνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ διαβεβαιώνουν ότι θα υπάρξει μεταβατική περίοδος συστάσεων και όχι άμεσων προστίμων, ειδικά όταν εντοπίζονται τεχνικά προβλήματα που δεν οφείλονται στις επιχειρήσεις. Παρ’ όλα αυτά, ο φόβος της αγοράς είναι ότι αν οι διασυνδέσεις POS – ταμειακών – Taxisnet δεν λειτουργούν άψογα, μπορεί να προκύψουν λανθασμένες ενδείξεις και άδικες χρεώσεις.

Το νέο πλαίσιο όμως προβλέπει υψηλές κυρώσεις για όσους δεν προσαρμοστούν. Πρόστιμο 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 20.000 ευρώ για διπλογραφικά, εφόσον δεν δέχονται IRIS ή δεν έχουν ολοκληρώσει σωστά τη διασύνδεση. Στους οικισμούς έως 500 κατοίκους και στα νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους, το πρόστιμο μειώνεται στο μισό. Παράλληλα, για τις εταιρείες που διαχειρίζονται τα POS προβλέπονται πρόστιμα από 100.000 έως 300.000 ευρώ, ενώ ακόμη και η μη αναβάθμιση ενός μόνο τερματικού επιφέρει 500 ευρώ ανά συσκευή.

Από τα μέσα του 2026, το IRIS θα επεκταθεί σε Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Σκανδιναβία και Πολωνία μέσω του EuroPA, επιτρέποντας άμεσες μεταφορές χρημάτων και εκτός Ελλάδας.