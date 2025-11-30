IRIS: Από αύριο η χρήση του στα καταστήματα λιανικής – Τα υψηλά πρόστιμα και τα οφέλη για επιχειρήσεις και πελάτες

Ώρες έμειναν για την εφαρμογή του μέτρου πληρωμών σε πραγματικό χρόνο μέσω IRIS στα καταστήματα λιανικής και eshops καθώς η δυνατότητα μπαίνει σε εφαρμογή από την Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου.

Η υποχρέωση ισχύει για όλα τα φυσικά καταστήματα και τα ηλεκτρονικά καταστήματα (e‑shops). Κάθε συναλλαγή με IRIS, μέσω QR code ή εφαρμογών mobile banking, θα καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο μέσω των διασυνδεδεμένων ταμειακών συστημάτων ή POS. Οι επιχειρήσεις που δεν συμμορφωθούν αντιμετωπίζουν πρόστιμα 10.000 € για απλογραφικά βιβλία και 20.000 € για διπλογραφικά βιβλία.

Η ρύθμιση αφορά όλες τις επιχειρήσεις B2C με μόνη εξαίρεση ειδικές περιπτώσεις μικρών επαγγελματιών ή ατόμων που δουλεύουν απομακρυσμένα. Οι καταναλωτές αποκτούν έναν ακόμη εύκολο και γρήγορο τρόπο πληρωμής ειδικά χρήσιμο σε εποχή που οι ηλεκτρονικές συναλλαγές προτιμώνται. Με το IRIS, μια αγορά ολοκληρώνεται πιθανόν σε δευτερόλεπτα χωρίς μετρητά ή κάρτα.

Πώς λειτουργεί το IRIS Payments Business

Οι πληρωμές μπορούν να ολοκληρωθούν με τρεις απλούς τρόπους:

Με τον αριθμό κινητού του επαγγελματία : Ο καταναλωτής πληκτρολογεί τον αριθμό και η συναλλαγή ολοκληρώνεται άμεσα.

: Ο καταναλωτής πληκτρολογεί τον αριθμό και η συναλλαγή ολοκληρώνεται άμεσα. Με τον ΑΦΜ της επιχείρησης : Εισάγεται ο ΑΦΜ και το σύστημα εντοπίζει αυτόματα την επιχείρηση για την πληρωμή.

: Εισάγεται ο ΑΦΜ και το σύστημα εντοπίζει αυτόματα την επιχείρηση για την πληρωμή. Με σάρωση QR κωδικού: Μέσω της εφαρμογής mobile banking, ο πελάτης σαρώνει τον QR κωδικό που διαθέτει η επιχείρηση.

Τρεις φάσεις εφαρμογής του IRIS στις επιχειρήσεις:

Δεκέμβριος 2025: Πληρωμές χωρίς όριο ποσού σε φυσικά και online καταστήματα. Ιανουάριος 2026: Αυξημένα όρια: έως 1.000€/ημέρα και 5.000€/μήνα για ιδιώτες, έως 31.000€/μήνα για επαγγελματίες. Μέσα 2026: Διεθνής επέκταση μέσω EuroPA σε Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Σκανδιναβία και Πολωνία.

Μέσω αυτής της μεθόδου δίνεται δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες καθημερινά για αγορές μέχρι το ποσό των 500 ευρώ ενώ και οι επιχειρηματίες που θα το υιοθετήσουν υπάρχουν οφέλη όπως η καταβολή μικρότερης τραπεζικής προμήθειας.