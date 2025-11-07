Υπεγράφη η συμφωνία για το αμερικανικό LNG μεταξύ Venture Global και ΔΕΠΑ – Άκτωρ

Υπεγράφη σήμερα σειρά συμφωνιών κατά τη Διατλαντική Σύνοδο στο Ζάππειο Μέγαρο, σχετικά με την προμήθεια αμερικανικού LNG και τη μεταφορά του μέσω του Κάθετου Διαδρόμου.

Συγκεκριμένα, υπεγράφη σχετικό συμβόλαιο μεταξύ της κοινοπραξίας ΔΕΠΑ – Άκτωρ με την αμερικανική Global Ventures. Να σημειωθεί ότι οι δύο ελληνικοί όμιλοι προχώρησαν πρόσφατα στη σύσταση της κοινής εταιρείας ATLANTIC – SEE LNG TRADE με αντικείμενο την εισαγωγή και μεταφορά LNG στη χώρα μας.

Επίσης, υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας με την Ουκρανία και τη Ρουμανία για να φτάσει μέχρι τις αγορές τους το αέριο από τη Venture Global.

Όπως δήλωσε σχετικά ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ, Κωνσταντίνος Ξιφαράς: «Έργο μας είναι ο εφοδιασμός της Ελλάδας και η οικονομική ενέργεια για τους καταναλωτές. Υπογράφουμε μακροπρόθεσμο συμβόλαιο με τη Venture Global, το πρώτο στη ΝΑ Ευρώπη, με μεγάλη σημασία για όλη την περιοχή».