Live η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ζάππειο – ” Η Ελλάδα παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας στη Ευρώπη”

Στο πλαίσιο της Υπουργικής Συνάντησης της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια

Live η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ζάππειο – ” Η Ελλάδα παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας στη Ευρώπη”
(ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 09:34

Ομιλία στην Υπουργική Συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), που φιλοξενείται στο Ζάππειο Μέγαρο πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Υπενθυμίζεται πως η διήμερη σύνοδος (6-7 Νοεμβρίου) συγκεντρώνει ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον, με τη συμμετοχή τεσσάρων Αμερικανών υπουργών25 Ευρωπαίων ομολόγων τους και εκπροσώπων 17 πολυεθνικών ενεργειακών εταιρειών, ενώ στο επίκεντρο τίθεται η ενεργειακή ασφάλεια της ΝΑ Ευρώπης και η σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο έως το 2027.

